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У Греції двоє арабів напали з ножем на ізраїльську пару

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Греції двоє арабів напали з ножем на ізраїльську пару
Постраждалий від нападу чоловік
фото: Fabi_el__/X

Постраждалий чоловік отримав ножові поранення в ногу та легку травму голови

Двоє арабів з ножем напали на ізраїльську пару в Афінах. Злочин стався поряд із відомою торговою вулицею Ерму, коли вони вийшли з ресторану. Про це повідомляє Bild.

Очевидці розповідають, що чоловіки напали на пару, після того, як ті заговорили на іврити. Один із нападників втік, другого затримали».

Постраждалий чоловік отримав ножові поранення в ногу та легку травму голови, жінка відбулася легкими пораненнями. Госпіталізація нікому з них не знадобилася.

В ізраїльському міністерстві закордонних справ заявили, що знають про інцидент, ним займається посольство Ізраїлю в Афінах. Затриманий нападник – виходець із Гази, другий злочинець перебуває в бігах.

За даними ізраїльського МЗС, затриманий раніше брав участь у пропалестинських акціях протесту.

Раніше ми писали, що у місті Філлах в Австрії чоловік з ножем кидався на людей, вигукуючи «Аллах Акбар». Про це повідомляє OTS.

Зловмисник смертельно поранив 14-річного підлітка та завдав поранень ще чотирьом людям, двоє з яких перебувають у тяжкому стані. Попередньо встановлено, що нападником є 23-річний уродженець Сирії. Зупинити його вдалося завдяки кур'єру, який збив чоловіка на авто. Під час затримання зловмисник посміхався і піднімав вказівний палець.

Нагадаємо, у Німеччині у Мюнхені афганський біженець на автомобілі врізався у натовп. Постраждало щонайменше 30 осіб. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у четвер, 13 лютого, білий автомобіль спочатку наблизився до поліцейських машин, що супроводжували демонстрацію страйкарів, а потім різко набрав швидкість і наїхав на людей. Поліція відкрила вогонь по водію, але інформації про те, чи отримав він поранення – немає.

До слова, у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

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Теги: Ізраїль Греція поліція жінка чоловік злочин злочинець поранення

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