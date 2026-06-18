Хто з підсанкційних осіб може позбутися майна та активів в Україні? Мін’юст пояснив логіку рішень

Мін’юст витрачає кілька місяців, щоб отримати позитивне рішення про вилучення активів у дохід держави

У Державному реєстрі санкцій нараховується 23 135 фізичних і юридичних осіб

За даними Державного реєстру санкцій, станом на середину червня 2026 року в Україні нараховується 23 135 фізичних і юридичних осіб. За словами Олени Вакуленко, до понад 15 тис. підсанкційних осіб застосовано такий вид санкції як блокування активів. Проте це не означає, що до всіх підсанкційних осіб Україна автоматично застосовує механізм стягнення майна та активів на користь держави.

Як зазначається у статті «Главкома» «Несвяті Миколай і Людмила. Україна почала процедуру конфіскації скарбів сім'ї Азарова: список майна», щоб Міністерство юстиції могло піти до суду з позовом про передачу майна і активів у дохід держави, обов’язковим елементом має бути санкція блокування, яку застосовано до особи після 24 травня 2022 року (це дата, коли Рада внесла відповідні зміни до законодавства).

Ще важливий аспект. Феміда розглядатиме такий позов Мін’юсту, якщо буде обґрунтовано, що підсанкційна особа своїми діями створила суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України.

«Візьмемо кейс Віктора Януковича. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею «державна зрада». Однак у кримінальній справі розслідуються події, які були вчинені не у 2022 році, а значно раніше. Водночас після 2022 року експрезидент висловлювався на підтримку збройної агресії з боку Росії. Тому Мін’юст звернувся до суду і ВАКС стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України і пов’язаних із ним осіб», – пояснила директор департаменту санкційної політики та представництва в судах Міністерства юстиції Олена Вакуленко.

У середньому, Мін’юст витрачає кілька місяців, щоб отримати позитивне рішення про вилучення активів у дохід держави. Далі у роботу включається Фонд державного майна (свіжий приклад, стягнення розкішного маєтку під Києвом підсанкційної співачки Таїсії Повалій у дохід держави. Фонд держмайна збирається продати цей маєток). Однак траплялися випадки, коли вилучені літаки за рішенням Кабміну, напряму передалися Міністерству оборони.

Нагадаємо, що з травня 2026 року Мін’юст судиться з колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим та його сином Олексієм, добиваючись вилучення їхніх активів та майна у дохід держави.

В Україні Микола Азарова перебуває під санкціями з березня 2021 року. Востаннє Рада нацбезпеки і оборони пролонгувала санкції щодо нього у листопаді 2023 року – ще на десять років.

Син Азарова Олексій у санкційному списку України з травня 2025 року. Обмежувальні заходи діятимуть до 2035 року.