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Зеленський назвав кількість «шахедів», яких випустила РФ по Україні від початку вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський назвав кількість «шахедів», яких випустила РФ по Україні від початку вересня
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Цієї ночі російська армія запустила 56 «шахедів», із них 53 були збиті» 

Російські загарбники застосували проти України понад 640 ударних БПЛА типу «Шахед» за першу половину вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО. Цієї ночі російська армія запустила 56 «шахедів», із них 53 були збиті. Наші захисники неба ефективно відпрацювали в багатьох регіонах. Дякую за влучність кожному воїну!» – зазначив він. 

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня в Київській області підрозділи протиповітряної оборони працювали по російських БпЛА.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що Київ став об'єктом восьмої повітряної атаки окупантів у вересні. ППО збила навколо столиці майже два десятка ворожих БпЛА . 

Зокрема у  ніч на понеділок ворожі війська застосували ударні безпілотники, ймовірно, типу Shahed.

Оголошення повітряної тривоги в столиці відбулося близько другої ночі і тривало приблизно три з половиною години. Безпілотники атакували Київ з різних напрямків і у кількох групах. Протиповітряна оборона змогла знищити майже два десятка ворожих БпЛА в повітряному просторі навколо міста.

Раніше Зеленський сказав, що вважає принизливим для демократичного світу те, що союзники збивають ракети та безпілотники в небі Близького Сходу, проте досі не ухвалюють аналогічне рішення про спільне збиття російських ракет та іранських дронів у небі України. 

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Теги: безпілотник дрон

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