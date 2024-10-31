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Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини
Зеленський вважає Угорщину однією з тих країн, яка може частково блокувати план перемоги України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Документи має прибрати непорозуміння минулого, теперішнього і майбутнього між країнами

Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття.

«На сьогодні від вашої роботи і завдяки, в принципі, зв'язками і діалогу вашому з Угорщиною, країною, з угорцями Угорщини, я думаю, можна зробити серйозний внесок, це геополітичний внесок, це є частина внутрішнього плану щодо сусідства і щодо діалогу близького із сусідами й важливо – результативного. Тому дуже важливий ваш діалог з угорцями», – сказав він.

За словами президента, Угорщина – одна з тих, хто може частково блокувати план перемоги України. На думку президента, українці пройдуть будь-яку блокаду Угорщини. Але, як зазначив глава держави, хочеться, щоб йшла Україна до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки з їх допомогою.

«Сьогодні готується двосторонній документ. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною і Угорщиною. Там багато речей. Прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і історичні, і минулого. Щоб не порушувати питання меншин», – розповів Зеленський.

Очільник України наголосив, що, частиною двостороннього діалогу та документа є питання безпеки, а саме вступу України в НАТО. Україна просить Угорщину не блокувати запрошення Альянсу.

«Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях, ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо», – додав президент.

Нагадаємо, кілька країн-членів НАТО виступають проти того, щоб запросити Україну до альянсу. Серед них Угорщина та Словаччина, чиї лідери займають прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на військову допомогу Україні та вийшов з програми НАТО з постачання зброї Києву.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до оголошення результатів привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою в парламентських виборах. Згодом кчасники акції протесту у центрі Тбілісі освистали кортеж прем'єр-міністра Орбана, який вирішив приїхати до Грузії із візитом. Він заявив, що керівна партія Грузії «Грузинська мрія» і її уряд не дозволили перетворити країну на «другу Україну». 

Також Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року. 

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Теги: Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський президент

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