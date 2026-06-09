Трамп пригрозив відповіддю після атаки Ірану на американський Apache

Трамп: Сполучені Штати повинні, за необхідності, відповісти на цю атаку

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранські сили збили американський ударний гелікоптер AH-64 Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, пише «Главком».

«Мені щойно повідомили наші великі військові, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних гелікоптерів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. У цьому були задіяні два пілоти, обидва перебувають у безпеці та не постраждали», – написав Трамп.

Водночас американський президент наголосив, що Вашингтон має відреагувати на цей інцидент. «Тим не менш, Сполучені Штати повинні, за необхідності, відповісти на цю атаку. Дякую за увагу до цього питання!» – заявив він.

Раніше Центральне командування США повідомило, що екіпаж американського гелікоптера, який зазнав аварії або був втрачений поблизу узбережжя Оману, успішно евакуювали. Обидва військовослужбовці перебувають у стабільному стані.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати вперше від початку війни з Іраном втратили бойовий вертоліт AH-64 Apache. Аварія сталася поблизу Ормузької протоки, а обставини інциденту наразі з'ясовують американські військові.