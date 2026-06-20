Буданов відмовився від польського ордена через рішення президента Навроцького

Керівник Офісу президента назвав дії президента Польщі недружнім актом щодо українського народу

Керівник Офісу президента Кирило Буданов оголосив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його нагородили минулого року. Таке рішення він ухвалив після дій президента Польщі Кароля Навроцького щодо президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком».

«Я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким мене нагородив минулого року Президент Польщі. Впевнений, що українське суспільство – і військові, і цивільні – відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок», – заявив Буданов.

фото: Кирило Буданов/Telegram

За словами керівника Офісу президента, рішення польської сторони стало недружнім кроком щодо України та може бути використане Росією у власних інтересах.

«На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн», – наголосив він.

Буданов зазначив, що український та польський народи мають складну спільну історію, яка потребує осмислення, а не політичних спекуляцій.

«Наші народи мають давні взаємини й різні сторінки історії – як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тож і ми залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність», – заявив він.

Окремо керівник Офісу президента поставив під сумнів мотиви такого рішення польської влади. Водночас він наголосив, що Україна продовжить дотримуватися принципів партнерства із союзниками.

«Україна, без сумніву, дасть оцінку цій події. Та попри все ми й далі міцно стоятимемо на засадах відкритого партнерства з усіма нашими союзниками. Однак партнерства рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги», – підкреслив він.

Буданов також заявив, що не може залишатися осторонь ситуації, коли, за його словами, щодо українців розпалюється ненависть. «Та як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті. З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким мене нагородив минулого року Президент Польщі», – заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також оголосив про відмову від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Дипломат заявив, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла є стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва. За словами Сибіги, найближчим часом він поверне польську нагороду.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення Навроцького та закликав не загострювати відносини між Варшавою і Києвом. Глава польського уряду наголосив, що будь-яке публічне протистояння між двома країнами працює на користь Росії.