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Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента
Олексій Соболєв став заступником керівника Офісу президента
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Новопризначений заступник координуватиме економічний блок, взаємодію з урядом та підготовку плану післявоєнного відновлення України

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Відповідний указ №674/2026 глава держави підписав 30 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

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фото: president.gov.ua

Згідно з указом, Олексій Соболєв обійняв посаду заступника керівника Офісу президента. Після підписання документа Зеленський повідомив, що Соболєв відповідатиме за економічний напрям роботи в Офісі президента. Він координуватиме діяльність із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими членами уряду, а також обласною та місцевою владою.

За словами президента, одним із ключових завдань нового заступника стане підтримка економічної активності в умовах війни, розвиток підприємництва, збереження та створення нових робочих місць.

Крім того, Зеленський повідомив, що Олексій Соболєв координуватиме взаємодію з міжнародними партнерами щодо підготовки та наповнення практичним змістом плану післявоєнного відновлення України.

Президент наголосив, що після завершення війни країна має бути готовою швидко перейти до повноцінного цивільного економічного життя, зберігши потенціал оборонної промисловості та створивши умови для розвитку українського бізнесу.

«Щоб виконати такі завдання, розраховую на реальну взаємодію між командами уряду України, Офісу Президента, регіональними владами та бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством», – зазначив Зеленський.

Що відомо про Олексія Соболєва

Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента фото 2
фото: Олесій Соболєв/Facebook

Олексій Соболєв – економіст, випускник Київського національного економічного університету та CFA Institute. Працював у Dragon Asset Management, був радником міністра інфраструктури, очолював «Прозорро.Продажі», а з 2023 року обіймав посади заступника та першого заступника міністра економіки.

17 липня 2025 року Верховна Рада призначила його міністром економіки, довкілля та сільського господарства. Він також брав участь у переговорах щодо програми Ukraine Facility та «угоди про надра» між Україною і США.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що разом із керівником Офісу президента Кирилом Будановим визначив коло завдань, над якими працюватиме Олексій Соболєв на новій посаді.

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Теги: Офіс президента Володимир Зеленський

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