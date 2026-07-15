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Президент назвав найпідготовленішого кандидата на посаду прем’єра

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент назвав найпідготовленішого кандидата на посаду прем’єра
Зеленський та Корецький провели зустріч 12 липня
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент зробив заяву про посаду нового прем’єра

Президент України Володимир Зеленський підтримав кандидатуру очільника НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду нового прем’єра. Про це глава держави зауважив під час розмови з журналістами, передає «Главком» з посиланням на tsn.

«Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України», – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, сьогодні у Корецького заплановане засідання з фракцією, де він «обговорюватиме деталі». «А в деталі вже входить майбутній склад міністрів», – додав він.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни.

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Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський Сергій Корецький

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