Орден Білого орла Зеленського вже у Польщі: яка його подальша доля

Орден Білого орла передадуть на постійне зберігання до Управління нагород та призначень

Орден Білого орла, якого позбавили президента України Володимира Зеленського, вже повернувся до Польщі та перебуває у Канцелярії президента. Про це пише «Главком» із посиланням на Polsat News.

Речник польського лідера Кароля Навроцького Рафал Лескевич повідомив ефірі телеканалу Polsat News, що нагороду разом із посвідченням передадуть на постійне зберігання до Управління нагород та призначень. Він підкреслив, що цей конкретний примірник більше нікому не буде вручений, а наразі формально завершується процедура оприлюднення відповідного рішення президента Польщі.

Коментуючи можливе загострення польсько-українського конфлікту через скандал із позбавленням нагороди та масовим поверненням інших відзнак, Лескевич зауважив, що не очікує цього. Він нагадав заяву Кароля Навроцького про те, що це рішення не спрямоване проти українців, а справжнім ворогом залишається Росія. Водночас речник наголосив, що Варшава не могла залишитися байдужою до того факту, що президент України присвоїв одному з військових підрозділів ім'я діячів УПА, яких у Польщі вважають злочинцями. За словами Лескевича, кризу спровокував саме Володимир Зеленський та тепер став заручником політичної ситуації.

Речник польського президента також заявив, що перед ухваленням остаточного рішення Варшава була відкрита до діалогу, проте телефонна розмова між лідерами не відбулася з вини Києва, оскільки Зеленський нібито не захотів розмовляти з Навроцьким. Крім того, Лескевич повідомив, що Кароля Навроцького та представників його офісу не запросили на майбутню конференцію з питань відбудови України у Гданську, назвавши таку ситуацію вкрай недоречною.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів.