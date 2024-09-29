Зеленський назвав найважливіший результат свого візиту до США

Президент припустив, що його зустріч з Трампом вплинула на збереження двопартійної підтримки України Сполученими Штатами

Україна зберегла двопартійну підтримку США і це – найголовніший результат візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Про це заявив сам глава держави в інтерв'ю Fox News.

Зеленський припустив, що його зустріч з Трампом також вплинула на збереження цієї підтримки.

«Байден, Гарріс, Трамп, зустріч з Конгресом – усе це про єдність Сполучених Штатів. І я вдячний усім цим людям, яких перелічив», – сказав він.

Раніше Зеленський розказав, про що його розпитував Трамп під час зустрічі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у США, починаючи з 22 вересня. Пізніше стало відомо, що тривалість візиту президент продовжив ще на один день.

Раніше Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

До слова, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні