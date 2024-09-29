Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав найважливіший результат свого візиту до США

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав найважливіший результат свого візиту до США
Зеленський у США
фото: Офіс президента

Президент припустив, що його зустріч з Трампом вплинула на збереження двопартійної підтримки України Сполученими Штатами

Україна зберегла двопартійну підтримку США і це – найголовніший результат візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Про це заявив сам глава держави в інтерв'ю Fox News.

Зеленський припустив, що його зустріч з Трампом також вплинула на збереження цієї підтримки.

«Байден, Гарріс, Трамп, зустріч з Конгресом – усе це про єдність Сполучених Штатів. І я вдячний усім цим людям, яких перелічив», – сказав він.

Раніше Зеленський розказав, про що його розпитував Трамп під час зустрічі. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у США, починаючи з 22 вересня. Пізніше стало відомо, що тривалість візиту президент продовжив ще на один день.

Раніше Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.  

До слова, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Україна президент Камала Гарріс обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потап перебуває за кордоном, однак заявив, що заочно вступив у ТРО
Митці, які не повернулися з-за кордону: з’явився список зіркових утікачів
1 вересня, 21:27
Що чекає на українських чоловіків у Чехії? Роз'яснення посла
Що чекає на українських чоловіків у Чехії? Роз'яснення посла
6 вересня, 08:01
Україна бореться з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду
Режисерка фільму «Росіяни на війні» потрапила до «чорного списку» Мінкульту
16 вересня, 17:11
Нардеп: Для України зупинка транзиту буде більш правильною в короткостроковій перспективі, ніж дозволити росіянам заробляти додаткові гроші
Соратник президента оцінив ймовірність продовження транзиту російського газу
21 вересня, 08:00
18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи
Удар по арсеналу у Торопці: скільки боєприпасів втратила Росія
22 вересня, 11:13
Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 07:12
Російська спецслужба обіцяла «евакуювати» свого агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України
Готував удар РФ по власній бригаді: СБУ затримала мобілізованого харків’янина
24 вересня, 11:03
До пакета військової допомоги увійшли боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Himars
США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло
26 вересня, 10:14
Зустріч Зеленського з Трампом, ракетний удар по Кривому Рогу. Головне за 27 вересня
Зустріч Зеленського з Трампом, ракетний удар по Кривому Рогу. Головне за 27 вересня
27 вересня, 21:00

Політика

Байден заявив, що Україна переможе у війні
Байден заявив, що Україна переможе у війні
Зеленський назвав найважливіший результат свого візиту до США
Зеленський назвав найважливіший результат свого візиту до США
Зеленський розказав, про що його розпитував Трамп під час зустрічі
Зеленський розказав, про що його розпитував Трамп під час зустрічі
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
Візит Зеленського на завод боєприпасів у США викликав скандал: подробиці
Візит Зеленського на завод боєприпасів у США викликав скандал: подробиці
Росія хоче, щоб Трамп, у разі перемоги на виборах, «скасував» два українських закони
Росія хоче, щоб Трамп, у разі перемоги на виборах, «скасував» два українських закони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
27K
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
16K
Європейці змінили поведінку у ресторанах: дані дослідження
7615
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
7110
Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:00
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Сьогодні, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Сьогодні, 02:45
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Вчора, 10:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua