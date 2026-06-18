Зеленський провів важливу розмову з прем’єром Греції

Зеленський обговорив із прем'єром Греції, що може прискорити вступ України до ЄС

Президент України обговорив із Кіріакосом Міцотакісом подальший шлях до ЄС, посилення ППО та підтримку Києва

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, європейську інтеграцію України, дипломатичні зусилля для досягнення миру та подальшу військову підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під час переговорів глава держави поінформував грецького прем’єра про поточну ситуацію на фронті та наслідки російських ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Зеленський також розповів про результати зустрічей на саміті «Групи семи», досягнуті домовленості у сфері безпеки та міжнародні дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру.

Окрему увагу сторони приділили європейській інтеграції України. Президент наголосив, що після відкриття першого переговорного кластера Київ розраховує на якнайшвидший старт переговорів за рештою п’яти кластерів.

Крім того, Зеленський подякував Греції за надану військову допомогу та участь у програмі PURL, яка передбачає підтримку української обороноздатності.

Одним із ключових питань переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. За словами президента, особливо актуальним залишається розширення антибалістичних можливостей України на тлі постійних російських ракетних атак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів аудієнцію з королем Бельгії Філіпом. Під час зустрічі сторони обговорили наслідки російських обстрілів, необхідність посилення санкційного тиску на Росію та роль Європи у майбутньому переговорному процесі щодо завершення війни.