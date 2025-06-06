У Білому домі висить фото Зеленського з Венсом

Фото Венса та Зеленського висить у Білому домі

Фото Зеленського та Венса було зроблене під час зустрічі у Римі

Фото президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса висить у Білому домі. Про це повідомляє Главком із посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Фотографія Зеленського та Венса була зроблена в Римі під час першої зустрічі після гучних подій в Овальному кабінеті Білого дому.

«Джей Ді Венс та Володимир Зеленський в Римі. Фото висить у Білому Домі», – написав Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрілися у Ватикані на інавгурації Папи Лева XIV. Ця зустріч була першою після скандалу в Білому домі.

Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.