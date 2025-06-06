Головна Скотч Фото
search button user button menu button

У Білому домі висить фото Зеленського з Венсом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Фото Венса та Зеленського висить у Білому домі
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Фото Зеленського та Венса було зроблене під час зустрічі у Римі

Фото президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса висить у Білому домі. Про це повідомляє Главком із посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Фотографія Зеленського та Венса була зроблена в Римі під час першої зустрічі після гучних подій в Овальному кабінеті Білого дому. 

«Джей Ді Венс та Володимир Зеленський в Римі. Фото висить у Білому Домі», – написав Єрмак.

У Білому домі висить фото Зеленського з Венсом фото 1
У Білому домі висить фото Зеленського з Венсом фото 2

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрілися у Ватикані на інавгурації Папи Лева XIV. Ця зустріч була першою після скандалу в Білому домі.

Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.

 

Теги: Володимир Зеленський Андрій Єрмак Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський є легітимним Президентом України, обраним на вільних виборах Українським народом
Передайте Путіну! Я не голосував за Зеленського, але він легітимний
23 травня, 15:15
На думку керівника ГУР, Зеленський своїм рішенням демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни
Перемовини Зеленського та Путіна у Туреччині. Буданов пояснив, яка головна мета
14 травня, 11:53
Путін та Трамп провели двогодинну розмову
Трамп та Путін обговорювали Зеленського: про що йшлося
20 травня, 03:37
Зеленський про постачання й виробництво зброї: Активно працюємо й над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні, виробництво буде тільки зростати
Зеленський: Ми готуємо обмін, маємо звільнити всіх наших людей
21 травня, 21:55
Зеленський повідомив, що найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку
Зеленський про ситуацію на Сумщині: окупанти накопичують війська
28 травня, 11:41
Україна хоче, щоб американські партнери дотиснули росіян до припинення вогню сильними санкціями – Зеленський
Зеленський оцінив пропозицію росіян припинити вогонь на два-три дні: Ідіоти
2 червня, 20:58
Зеленський: «У пам'ять про кожну вбиту дитину має бути реальна солідарність світу, щоб РФ відповіла за скоєне»
Президент і перша леді вшанували пам’ять убитих Росією дітей
4 червня, 15:07
Операція України з використанням безпілотників змінила думку експертів про війну
Операція «Павутина» може змінити майбутнє всіх війн – Axios
4 червня, 16:22
РФ готова обміняти 500 військових, втім наразі Україна не отримала списки, – Зеленський
Зеленський повідомив, коли відбудеться обмін військовополоненими
4 червня, 15:58

Фото

У Білому домі висить фото Зеленського з Венсом
У Білому домі висить фото Зеленського з Венсом
«Міс Світу 2025». Українка посіла почесне місце (фото)
«Міс Світу 2025». Українка посіла почесне місце (фото)
«Неможливо впізнати». Білик зробила фото із Пивоваровим та здивувала мережу
«Неможливо впізнати». Білик зробила фото із Пивоваровим та здивувала мережу
Гурт Ziferblat вразив Швейцарію яскравими образами на День вишиванки (фото)
Гурт Ziferblat вразив Швейцарію яскравими образами на День вишиванки (фото)
Яценюк, Верещук, Ющенко. Добірка яскравих вишиванок політиків (фото)
Яценюк, Верещук, Ющенко. Добірка яскравих вишиванок політиків (фото)
Сибіга прибув на переговори до Туреччини у символічному вбранні (фото)
Сибіга прибув на переговори до Туреччини у символічному вбранні (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
110K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
37K
Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW
32K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
30K
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua