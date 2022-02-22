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    Зеленський та Ердоган на тлі напруженості з Путіним провели перемовини

    Лідери Туреччини та України провели телефонні переговори - Зеленський та Ердоган на тлі напруженості з Путіним провели перемовини
    Лідери Туреччини та України провели телефонні переговори
    фото: president.gov.ua

    Зеленський висловив Ердогану вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої, зокрема, підіймалося питання визнання Росією так званих ЛДНР.

    «Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ», – написав Зеленський у Twitter.

    Глава держави також подякував Ердогану за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав-постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини і Німеччини.

    Зазначимо, Україна може попросити Туреччину закрити для Росії протоки в Чорне море.

    Також повідомлялося, що Росія почала погрожувати Туреччині.

    Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

    Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

    Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

    Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

    21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія політика Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський та Ердоган на тлі напруженості з Путіним провели перемовини