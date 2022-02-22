Зеленський та Ердоган на тлі напруженості з Путіним провели перемовини

Зеленський висловив Ердогану вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої, зокрема, підіймалося питання визнання Росією так званих ЛДНР.

«Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ», – написав Зеленський у Twitter.

Глава держави також подякував Ердогану за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав-постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини і Німеччини.

Had a phone conversation with @RTErdogan. Expressed gratitude for supporting position on the latest provocative decisions of . Also thanked for the support of the initiative to hold a summit of permanent members of the UN Security Council with the participation of --. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2022

Зазначимо, Україна може попросити Туреччину закрити для Росії протоки в Чорне море.

Також повідомлялося, що Росія почала погрожувати Туреччині.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.