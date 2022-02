Зеленський та Ердоган на тлі напруженості з Путіним провели перемовини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої, зокрема, підіймалося питання визнання Росією так званих ЛДНР.

«Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ», – написав Зеленський у Twitter.

Глава держави також подякував Ердогану за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав-постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини і Німеччини.

Had a phone conversation with @RTErdogan. Expressed gratitude for supporting position on the latest provocative decisions of . Also thanked for the support of the initiative to hold a summit of permanent members of the UN Security Council with the participation of --.