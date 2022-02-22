Зеленський кличе на Банкову голів депутатських фракцій та груп

Президент проведе зустріч з лідерами депутатських фракцій та груп у Верховній Раді

Зустріч відбудеться в Офісі президента о 19:00

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч з лідерами депутатських фракцій та груп у Верховній Раді. Вона запланована на 19:00, повідомив у Telegram нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

«О 19:00 Зеленський зустрінеться з головами фракцій та груп», – написав депутат.

За попередніми даними, зустріч відбудеться в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні парламент закликав міжнародну спільноту запровадити проти РФ жорсткі санкції через визнання «ЛДНР». Також повідомлялося, що Рада готується заборонити виїзд урядовцям, нардепам та військовим.

До цього МЗС Росії прояснив, у яких межах визнає «ЛДНР».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.