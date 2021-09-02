Президент України провів зустріч із представниками ділових кіл США

Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського бізнесу

Президент України Володимир Зеленський у другий день робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з представниками американського бізнесу. Про це інформує Офіс президента.

Відкриваючи зустріч, Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що на ній представлені фінансові, енергетичні компанії, компанії, що працюють у аграрному секторі, інфраструктурній та оборонній галузях.

Володимир Зеленський розповів американським бізнесменам про План трансформації України, спрямований на те, щоб залучити близько 300 млрд дол. в українську економіку.

«Ми можемо робити ці перетворення самі, але це займе близько 20-25 років, тому нам потрібна гарна підтримка з боку великих компаній, і ми будемо раді їм», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна нині робить реальні, а не декларативні кроки для підтримки бізнесу. Зокрема, парламент ухвалив історичну земельну реформу, яку ініціював Президент. Він зауважив, що Україна зацікавлена в інвестиціях для розвитку іригації.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на інфраструктурних перетвореннях у нашій країні та програмі «Велике будівництво», завдяки якій будують тисячі кілометрів нових доріг, нові мости. Ухвалено важливий закон про концесію, і іноземні інвестори вже зайшли у два українські порти – Херсон і Ольвія.

Президент нагадав і про банківську реформу та готовність до приватизації одного з найбільших банків в Україні – ПриватБанку, реформу державного концерну «Укроборонпром», енергетичні проекти та «зелений» курс.

Також Володимир Зеленський згадав закон про «інвестиційних нянь», коли інвестор, який вкладає в Україну від 20 млн євро, має спеціальну підтримку з боку українського уряду.

«Багато реформ, багато кроків. Ми поспішаємо, у нас немає часу на розмови», – наголосив Президент, закликаючи американський бізнес інвестувати в Україну.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім у Вашингтоні, де незабаром почнеться його зустріч з американським колегою Джо Байденом.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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