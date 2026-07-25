Міністр оборони Італії покликав Федорова до своєї команди

Гвідо Крозетто заявив, що запросив колишнього українського міністра оборони стати його радником у Римі

Федоров був зворушений цією пропозицією та сприйняв її як прояв поваги й дружби. Про це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповів в інтерв'ю італійській газеті la Repubblica, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Крозетто, він зателефонував Федорову вже наступного дня після його звільнення та запропонував приїхати до Рима й працювати радником. Італійський міністр також високо оцінив роботу Федорова на посаді очільника Міноборони України. Він зазначив, що той зробив вагомий внесок у модернізацію українського війська, зокрема у впровадження нових технологій і розвиток безпілотних систем.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна вже здобула свою головну перемогу у війні, оскільки Росії не вдалося реалізувати початковий план захоплення країни. За його словами, українська держава вистояла, зберегла суверенітет і продовжує ускладнювати досягнення цілей Кремля.

Нагадаємо, після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров відмовився від запропонованих президентом Володимиром Зеленським інших посад у владі. Він заявив, що лише посада міністра оборони дає достатньо повноважень для реалізації розпочатих реформ у сфері оборони.

Британська газета The Times із посиланням на джерела повідомила, що після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров може готуватися до участі у майбутніх президентських виборах в Україні. Сам Федоров публічно не заявляв про намір балотуватися.