Відомство Маска намагається отримати доступ до фінансової інформації громадян США

Ілон Маск бажає отримати доступ до даних Служби внутрішніх доходів (IRS)

Департамент ефективності уряду США (Doge), який очолює Ілон Маск, прагне отримати доступ до даних Служби внутрішніх доходів (IRS). Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

Дані включають докладну фінансову інформацію про некомерційні організації, бізнес та кожного платника податків країни. За свідченням видання, IRS «під тиском Білого дому розглядає можливість підписання меморандуму про взаєморозуміння, який надасть співробітникам Doge широкий доступ» до делікатної інформації щодо персональних ідентифікаційних номерів та банківських даних, що включають транзакції та документи щодо стягнення.

Запит на доступ Doge до фінансової статистики викликав глибоке занепокоєння в IRS, повідомляє газета. Отримання інформації служби за допомогою інтегрованої системи пошуку даних (IDRS) «вкрай обмежене – платники податків, чиї дані були неправомірно розкриті або навіть перевірені, згідно із законом мають право на грошову компенсацію», йдеться у публікації.

Маск був призначений на посаду глави Doge за рішенням Трампа. Відразу після інавгурації американського лідера 20 січня відомство розпочало масштабну перевірку витрат бюджету США. Загалом Маск розраховує скоротити державні витрати країни на $2 трлн. З подання Маска була, зокреема, припинена діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з метою його подальшої реорганізації.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск повністю присвятив себе роботі, коли став головою департаменту контролю ефективності державного управління США (Doge). Однак, як зазначили журналісти, плідна робота дається Маску важко. Він перестав ходити додому і ночує в американській адміністрації.