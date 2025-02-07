У Словаччині розпочалися протести проти уряду Фіцо (фото)

Протестувальники вважають, що керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО

Антиурядові акції в Словаччині організовує ініціатива «Мир Україні»

У десятках міст Словаччини стартували акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це повідомляє Aktuality.

Акції відбуваються у понад 50 містах. Протестувальники висловлюють стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива «Мир в Україні», яка попереджає, що влада лякає словаків нібито державним переворотом.

«Вони лякають словаків державним переворотом, але ніякого перевороту не буде. Вони лякають їх насильницькими протестами, але наші протести мирні і гідні. Вони лякають їх, тому що нічого іншого не знають», – йдеться в заяві.

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Протести у Словаччині фото: Aktuality

Організатори протестів вважають, що уряд Фіцо загрожує майбутньому Словаччини. Громадяни Словаччини також проводитимуть акції у Празі, Брно, Берліні, Брюсселі, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Люксембурзі та інших містах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про «значні превентивні заходи», щоб запобігти можливому перевороту у країні, на який, за його словами, «чітко вказує» розвідувальна інформація.

Як повідомлялося, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо може загрожувати імпічмент. Зазначається, що об'єднана опозиція, до складу якої входять партії «Прогресивна Словаччина», «Рух Словаччини», «Християнсько-демократичний рух» і «Свобода і солідарність», планує ініціювати йому вотум недовіри.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою в Києві, назвавши її «жестом підлабузництва». Фіцо заявив, що словацькі депутати, які відвідали Київ 17 січня, «цілували перстень Зеленському», нібито обіцяючи підтримати вступ України до НАТО у разі приходу опозиції до влади.

До слова, Фіцо звинуватив Україну в «масованій кібератаці».