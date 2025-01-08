Від чого залежатиме розмір доплат учителям у 2025 році: роз'яснення МОН

Мінімальний розмір додаткових виплат не може бути нижчим за 1,3 тис. грн до сплати податків

Уряд ухвалив постанову про щомісячні доплати працівникам закладів загальної середньої освіти

У 2025 році розмір щомісячної доплати для педагогічних працівників відрізнятиметься залежно від їхнього обсягу навчального навантаження чи педагогічної роботи. Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки.

Кому нараховуватимуть доплату

Щомісячну «тисячу» будуть нараховувати педагогам усіх типів закладів загальної середньої освіти:

початкових шкіл;

гімназій;

ліцеїв, зокрема й спеціалізованої освіти;

спеціальних шкіл;

навчально-реабілітаційних центрів включно зі структурними підрозділами (пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів тощо).

Доплату отримуватимуть українці, які працюють на посадах:

вчителів;

логопедів;

дефектологів;

викладачів;

керівників гуртків;

практичних психологів;

вихователів спеціальних закладів, закладів загальної середньої освіти;

асистентів вчителя;

заступників директора;

директорів.

Надбавку також отримуватимуть педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом. Водночас щомісячна доплата не стосується працівників дошкільних закладів, адже їхнє фінансування здійснюють місцеві громади.

Мінімальний розмір додаткових виплат не може бути нижчим за 1,3 тис. грн до сплати податків.

Остаточний обсяг надбавки будуть розраховувати, залежно від навчального навантаження чи педагогічної роботи працівника. При цьому враховуватимуть, що різні категорії педагогів мають відмінне навантаження при повній ставці:

вчителі, зокрема логопеди та дефектологи, керівники гуртків і викладачі – 18 годин на тиждень;

практичні психологи спеціальних закладів загальної середньої освіти – 18 годин на тиждень;

вихователі спеціального закладу освіти, асистенти вчителя – 25 годин на тиждень;

вихователі закладу загальної середньої освіти – 30 годин на тиждень.

Як розраховувати обсяг доплат

Вчитель, який має 18 годин навантаження за основним місцем роботи, отримуватиме 1,3 тис. грн доплати до сплати податків. Доплату за більше навантаження розраховують за схемою 1300/18*х (кількість годин роботи на тиждень). Так, за 25 годин роботи на тиждень такому працівникові до заробітної плати додаватимуть 1805,56 грн надбавки.

Якщо вчитель має навчальне навантаження менше ставки, то незалежно від кількості годин, отримуватиме 1,3 тис. грн. Натомість учитель, який має навчальне навантаження 20 годин та працює за сумісництвом вихователем на групі продовженого дня на 0,5 ставки матиме доплату 1444,44 грн як учитель (1300/18*20) та 650 грн – як вихователь (1300/0,5).

У разі якщо викладач має навчальне навантаження менше ставки, а за сумісництвом повну ставку, то отримуватиме доплати в розмірі 1300 гривень і 1300 гривень – загалом 2600 гривень.

Якщо педагог одночасно працює в декількох закладах, то за основним місцем роботи, де має менше ставки, отримуватиме 1,3 тис. грн доплати або більше, якщо навантаження перевищує 18 годин. Такий вчитель також отримуватиме надбавку за роботу в інших школах – залежно від навантаження за схемою 1300/18*х (кількість годин).

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо щомісячних доплат працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності.

До слова, понад 40% українських учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. За результатами дослідження менш ніж половина вчителів задоволені своєю роботою.