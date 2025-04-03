Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа про замовне вбивство. Суд залишив Коломойського під вартою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Справа про замовне вбивство. Суд залишив Коломойського під вартою
Бізнесмен перебуватиме під вартою до травня
фото: Уніан

Слідство вважає, що бізнесмен «з мотивів особистої помсти» замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання про продовження запобіжного заходу Ігорю Коломойському. Його триматимуть під вартою до 8 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у справі щодо організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, яке сталося у 2003 році. Прокурор додав до справи п'ять томів з допитами свідків та висновками.

Офіс генерального прокурора оголосив підозру Ігорю Коломойському ще в травні 2024 року.

Згідно з матеріалами слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній через невиконання вимог щодо скасування та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події мали місце у Феодосії (Крим).

Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Тим часом Коломойський заявив, що внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає «особистою образою».

Читайте також:

Теги: Ігор Коломойський суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість опитаних висловилися проти участі підсанкційних політиків у виборах
Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування
7 березня, 14:47
Кондратюк зазначив, що їхні відносини залишаються суто юридичними
Кондратюк відкрив деталі фінансових претензій до експідопічного Козловського
31 березня, 11:03
Чоловіка засудили за організацю собачих боїв
У США чоловік отримав майже 500 років в’язниці: за який злочин
29 березня, 08:02
Запобіжний захід Червінському продовжено до 20 травня
Суд продовжив домашній арешт ексрозвіднику Червінському
19 березня, 20:23
Крадій виніс два ноутбуки загальною вартістю 30,8 тис. грн
Гранатометник, який у Києві обчистив магазин «Алло», сідає в тюрму
16 березня, 09:49
Адміністрація Трампа та Міністерство юстиції США не погоджуються з ухвалою
Суд у США зобов’язав поновити тисячі звільнених держслужбовців
14 березня, 07:33
Фігурант справи зруйнував 59 надмогильних бетонних пам’ятників
Суд покарав мешканця Львівщини за наругу над могилами Січових Стрільців
13 березня, 15:11
Експрезидент Грузії відбуває шестирічний термін
Саакашвілі засуджено до девʼяти років ув’язнення за розтрату бюджетних коштів
12 березня, 08:50
Прихильники ультраправого румунського політика влаштували заворушення
У Румунії спалахнули протести після заборони Джорджеску брати участь у виборах
10 березня, 09:40

Кримінал

Справа про замовне вбивство. Суд залишив Коломойського під вартою
Справа про замовне вбивство. Суд залишив Коломойського під вартою
На Сумщині посадовець навчального закладу «здавав» росіянам локації ЗСУ
На Сумщині посадовець навчального закладу «здавав» росіянам локації ЗСУ
«Підпишіть петицію»: аферисти вигадали нову схему
«Підпишіть петицію»: аферисти вигадали нову схему
Вбивство депутата «Батьківщини» на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці
Вбивство депутата «Батьківщини» на Дніпропетровщині: з'явилися нові подробиці
Двоє російських агентів готували теракт у Львові: що хотіли атакувати
Двоє російських агентів готували теракт у Львові: що хотіли атакувати
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Московської церкви Арсенію
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Московської церкви Арсенію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
23K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
14K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
7255
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua