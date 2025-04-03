Справа про замовне вбивство. Суд залишив Коломойського під вартою

Бізнесмен перебуватиме під вартою до травня

Слідство вважає, що бізнесмен «з мотивів особистої помсти» замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання про продовження запобіжного заходу Ігорю Коломойському. Його триматимуть під вартою до 8 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у справі щодо організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, яке сталося у 2003 році. Прокурор додав до справи п'ять томів з допитами свідків та висновками.

Офіс генерального прокурора оголосив підозру Ігорю Коломойському ще в травні 2024 року.

Згідно з матеріалами слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній через невиконання вимог щодо скасування та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події мали місце у Феодосії (Крим).

Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Тим часом Коломойський заявив, що внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає «особистою образою».