Яке релігійне свято відзначається 26 червня 2026: традиції та молитва

Свята 26 червня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Іоана, єпископа Готського, та святителя Діонісія Суздальського

26 червня православна церква вшановує пам'ять двох видатних святих – преподобного Іоана, єпископа Готського, та святителя Діонісія, архієпископа Суздальського. Обидва присвятили життя захисту віри: один боронив іконошанування в Криму, інший вийшов з мурів Києво-Печерської лаври, щоб згодом очолити церковну кафедру.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Іоан, єпископ Готський

Преподобний Іоан жив у VIII столітті та був чернецем-богословом, який очолив Готську єпархію в Криму. Він прославився рішучим захистом іконошанування у часи іконоборства, коли імператорська влада забороняла вшановувати святі образи. Окрім церковного служіння, святитель боронив свій край від нападів хозарів, поєднуючи духовний подвиг із турботою про паству в складні політичні часи.

Святитель Діонісій, архієпископ Суздальський

З Києво-Печерською лаврою пов'язаний і ще один святий, чия пам'ять відзначається цього дня за місцевою києво-печерською традицією, – преподобний Діонісій, затворник Печерський, на прізвисько Щепа. За переказом Патерика, у 1463 році під час пасхальної утрені він обходив з кадінням мощі святих у Антонієвій печері та виголосив пасхальне вітання – і у відповідь почув громоподібний голос від мощей: «Воістину воскрес!». Після цього чуда преподобний пішов у затвор, де провів решту життя.

Святитель Діонісій жив у XIV столітті та починав свій духовний шлях ченцем Києво-Печерського монастиря. Згодом він заснував Нижегородський Печерський монастир, а пізніше став архієпископом Суздальським. Наприкінці життя його було поставлено в Константинополі на Митрополита Київського і всієї Русі, однак через міжусобні чвари святитель помер в ув'язненні в Києві, не встигнувши прийняти кафедру.

Молитва дня

До преподобного Іоана Готського традиційно звертаються з проханням про захист від ворогів, зміцнення під час життєвих випробувань і духовне прозріння.

О, добрий наш пастирю і богомудрий наставниче, преподобне отче Іоане! Почуй нас, що молимося тобі і на твоє швидке заступництво сподіваємося. Поглянь на нас, грішних, що у багатьох бідах перебуваємо, звідусіль спокусами оточені і через недбальство наше всякого блага духовного позбавлені. Поспіши, угоднику Божий, не залиши нас у полоні гріховному, щоб не стали ми радістю для ворогів наших духовних. Моли за нас Христа Бога, Спаса нашого. Ублагай Творця нашого, щоб дарував нам мир, відпущення гріхів та велику милість. Амінь.

До святителя Діонісія Суздальського підносять молитви за родину, за Батьківщину та про дарування істинного покаяння.

О, святителю отче Діонісію! Ти знаєш неміч єства нашого і скорботу часів теперішніх, піднеси за нас твої теплі молитви і благай Чоловіколюбця Господа, щоб не погубив нас із беззаконнями нашими. Спрямуй наші серця до істинного покаяння та виправлення. Навчи нас бути слухняними волі Божій, збережи наші родини та Батьківщину нашу. Принеси мир на нашу землю, захисти нас від світських спокус. Будь нам міцним захисником, щоб за твоїми молитвами ми досягли вічного спасіння у Царстві Небесному. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народний календар цього дня тісно пов'язаний із купальським періодом і спостереженнями за природою напередодні розпалу літа.

Тепла й безвітряна погода 26 червня – на врожайне літо.

Рясна роса вранці – ознака сухого та теплого дня.

Якщо комахи активно дзижчать у повітрі – незабаром потеплішає ще більше.

Що не можна робити

За народними віруваннями, цього дня уникали важкої польової роботи й тривалих подорожей. Не варто було сваритися з близькими чи позичати гроші – вважалося, що це може накликати негаразди.