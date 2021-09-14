14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У народі 14 вересня відзначається Семен Літопроводець або Семенів день

Заборонено планувати на 14 вересня переїзд

У понеділок, 14 вересня, святкується:

Національне свято перемоги в Нікарагуа

Всесвітній день атопічної екземи

У православній церкві відзначається Початок індикту, церковне новоліття, а також день пам'яті преподобного Симеона Стовпника і Марфи Каппадокійської.

Яке релігійне свято

14 вересня – день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи, а також початок індикту – церковного новоліття або просто кажучи – нового року. Колись наші пращури початок нового року відзначали навесні, але прийняття християнства змусило порушити традицію – перенести початок нового року на осінь, як то було у Візантії.

На церковне новоліття було прийнято дякувати Богові за щедрий врожай та просити Його благословення на рік наступний.

Традиції та звичаї

Необхідно було обов’язково прибрати всі ярі до дня Семена літопроводця, оскільки інакше посіви могли загинути через велику кількість опадів і сильних вітрів. Казали, що на Семена зерна з колосків випадають.

Хліб після Семена вже не сіяли. Орати можна було тільки до полудня.

Відомо також, що на Семена намагалися пускати худобу в поля. Багато роботи було у господинь, яким було потрібно якнайскоріше законсервувати огірки. Рекомендувалося також закінчити всі справи і провести всі угоди саме до 14 вересня, оскільки після цього терміну всі підприємства будуть невдалими, згідно з прикметами.

Хлопчиків, яким виповнилося 4 роки, садили на коней і катали на них – так відзначали їх вступ у доросле життя. Також дітей стригли саме 14 вересня.

Мисливці притравлювали зайців 14 вересня, і вважалося, що полювання в цей день буде дуже вдалим. 14 вересня проводили різні обряди, які допомагали позбутися мух, тарганів та інших неприємних комах.

Що не можна робити 14 вересня

У цей день не можна сваритися, лихословити, обговорювати й засуджувати людей.

Не рекомендується займатися важкими фізичними справами.

Заборонено планувати на 14 вересня переїзд.

Народні прикмети на 14 вересня

На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.

На Семенів день вітер із півдня – буде зима тепла.

Якщо гуси відлітають на Семена – чекай ранньої зими.

На Семена багато павутини – осінь буде довга та ясна.

День на Семена був з болотом – осінь буде дощова; ясним – осінь буде з доброю погодою.

Іменини

14 вересня День ангела імені відзначають: Семен, Тетяна, Наталя і Марфуша.