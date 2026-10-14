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Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2026: традиції та молитва
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Свята 15 жовтня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Євтимія Нового та мученика Лукіяна Антіохійського

15 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Євтимія Нового – видатного афонського подвижника IX століття – та священномученика Лукіяна, пресвітера Антіохійського, богослова і засновника знаменитої богословської школи, який загинув за Христа під час гонінь Максиміана. У народі цей день відомий як Євтимій – час, коли осінь остаточно поступається зимі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобномученика Лукіяна Антіохійського

Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Лукіян жив у III–IV столітті та був одним із найосвіченіших богословів свого часу. У Антіохії він заснував богословську школу, яка здобула широку славу і виховала чимало видатних церковних діячів. Лукіян ретельно працював над виправленням тексту Біблії і переклав Святе Письмо з давньоєврейської мови на грецьку.

Під час жорстоких гонінь на християн за імператора Максиміана Лукіян був схоплений і кинутий до в'язниці. Там він зазнав тривалих катувань, проте не відрікся від Христа і продовжував навчати інших ув'язнених. Близько 312 року він помер від мук і був прославлений Церквою як священномученик.

День пам'яті преподобного Євтимія Нового

Преподобний Євтимій Новий жив у IX столітті у Візантії. Народившись у знатній родині у Галатії, він з молодих років прагнув до чернечого подвигу. Залишивши дружину та доньку на опіку рідних, він вирушив до Олімпу Вифінського, де прийняв постриг. Пізніше Євтимій перебрався на Афон і провів там роки в суворому подвижництві – молитві, посту та ручній праці.

Він заснував кілька монастирських осередків на Афоні і прославився особливою смиренністю та любов'ю до ближніх. Незважаючи на похилий вік, Євтимій неодноразово мандрував Балканами і Малою Азією, проповідуючи і зміцнюючи ченців у вірі. Церква вшановує його як одного з великих афонських отців.

Молитви дня

До преподобного Євтимія та священномученика Лукіяна звертаються з молитвами про зміцнення віри, стійкість у випробуваннях, зцілення хвороб та захист родини від зла.

О, преподобний отче Євтимію та святий мученику Лукіяне! Ви, що життя своє присвятили служінню Господу і не злякалися жодних земних скорбот, погляньте на нас, немічних, у часи наших випробувань. Благаємо вас, будьте нашими заступниками перед Престолом Всевишнього. Вимоліть для нас міцну віру, душевний спокій, захист від підступів ворожих та зцілення недуг наших. Нехай ваші святі молитви оберігають наші домівки від усякого зла, а серця наповнюють любов'ю та смиренням.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 15 жовтня пов'язане з приказкою: «Євтимій надворі – зима у дворі». Цей день вважався межею, після якої осінь остаточно поступається зимі. Господарі наводили лад у будинках, утеплювали вікна, перевіряли запаси дров та ховали на зимівлю бджіл. Жінки збиралися разом на посиденьки – пряли льон, ткали та шили теплий одяг.

Народні прикмети на 15 жовтня:

  • Якщо на Лукіяна сильний вітер – зима буде холодною і сніжною.
  • Туман вранці 15 жовтня віщує теплу та суху осінь.
  • Якщо випав перший сніг – до ранньої зими.
  • Цей день вважався сприятливим для початку навчання або занять наукою, адже Лукіян був великим ученим.

Чого не можна робити

За народними повір'ями, 15 жовтня не можна ледарювати та байдикувати – день має пройти у корисній праці. Заборонено лихословити, пліткувати та сваритися, особливо з рідними. Не рекомендується позичати сусідам речі чи гроші – вважалося, що разом із ними з дому піде добробут.

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Теги: свята свято календар традиції релігія православна церква

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