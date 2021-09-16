16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна дивитись у дзеркало до світанку

Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають:

Міжнародний день охорони озонового шару

У 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. День встановлено на згадку про підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

У 1987 році 36 країн, у тому числі й СРСР, підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні були обмежити та повністю припинити виробництво озоноруйнівних речовин.

Озоновий шар, цей тонкий газовий щит, захищає Землю від згубної дії певної частини сонячної радіації, сприяючи тим самим збереженню життя на планеті.

У 80-ті роки вчені зробили відкриття: в районі Антарктиди загальний вміст озону зменшився у два рази. Саме тоді з’явилася назва «озонова діра». На виснаження озону впливає окис хлору. Він є продуктом заводів, підприємств промисловості.

Європейський тиждень мобільності

Заходи за сприяння Європейської комісії, спрямовані на стимулювання створення зручної інфраструктури для користування громадським транспортом, ходьби пішки і їзди на велосипеді.

Йом Кіпур

Десятий день єврейського нового року – Судний день (Йом Кіпур) – день спокутування гріхів і Вищого суду. Це єдиний день у році, коли Тора наказує людині не займатися нічим, окрім аналізу своїх вчинків і помислів.

У Йом Кіпур читають також поминальну молитву, до якої в наші дні додалося ще дві частини: поминання жертв Катастрофи і загиблих у війнах за незалежність Ізраїлю.

У 1973 році в цей день армії Єгипту та Сирії зробили раптовий напад на Ізраїль. Прямо з синагог і своїх будинків люди вирушили у бій, і ревіння моторів порушило спокій свята. Багато хто не повернувся. Так старі обрядові форми наповнив новий трагічний зміст – втрати і скорботи.

Напередодні Йом Кіпур заведено їсти «розділяючу трапезу», після якої – суворий піст. Судний день, відповідно до єврейської традиції, завершується тим, що кожен єврей отримує позитивну або негативну оцінку своїх діянь, а на її основі – вирок милостивий або осудний.

Також в Україні 16 вересня вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе.

Яке сьогодні православне релігійне свято

У церкві 16 вересня вшановують двох святих мучениць: Василину і Домну. У народі люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатися з бідністю та нарешті отримати достаток та добробут

Народні прикмети та традиції:

Якщо на Василини тепла днина, то зима буде довгою;

Якщо вдень тримається туман, то всі польові роботи будуть легкими та успішними;

Якщо навколо молодого або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;

Якщо у другій половині дня дощить, то негода затримається на кілька днів;

Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.

Не можна лаятися, сваритися та кричати;

Не можна займатися важкою фізичною працею та садівництвом;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна відмовляти у допомозі;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Іменини

16 вересня іменини відзначають Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина.