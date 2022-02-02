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    2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    2 лютого &ndash; Всесвітній день водно-болотних угідь - 2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь
    фото: Shakilov Neel

    Цього дня не можна підіймати з землі дрібні гроші, інакше протягом трьох років будете жити в злиднях

    Сьогодні, у середу, 2 лютого, у світі відзначають:

    • Всесвітній день водно-болотних угідь

    Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети. Конвенція про водно-болотні угіддя була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсаре (Іран), і з тих часів носить назву Рамсарської конвенції.

    Головною ціллю конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі.

    Однією з головних умов приєднання до Рамсарської конвенції є створення хоча б одного Рамсарського угіддя на своїй території. Вибір території здійснюється за складною системою критеріїв. Угіддя, проголошені державою Рамсарськими, вносяться секретаріатом Конвенції в перелік водно-болотних угідь міжнародного значення. Інформацію про стан цих об’єктів тримають у базі даних Міжнародного бюро щодо збереження водно-болотних угідь і постійно обновляють.

    • День бабака

    Цього дня люди намагаються передбачити погоду за домомогою сонних бабаків. Якщо тварина вилізе з нори і побачить свою тінь, то лізе назад до нори. Це означає, що нас чекає ще кілька морозних тижнів.

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    Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори – отже, йде рання весна. Однак, згідно з статистикою, збуваються лише 39% прогнозів бабака.

    • День їжака

    Свято дуже схоже на сучасний День бабака. У цей день римляни спостерігали за поведінкою їжаків, яких спеціально будили під час зимової сплячки.

    Яке релігійне свято

    За церковним календарем 2 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. Він народився в 377 році в місті Мелетіні, що у Вірменії. У народному календарі – це Єфимів день.

    Народні прикмети й традиції

    • Який день, така і Масляна.
    • На Макарія (1 лютого) і на Юхима заметіль – вся Масляна заметільна буде.
    • Помело мітлою на Масляну – значить, прийде вона заметільна.
    • Сонце – до червоної весни, похмуро – до затяжних морозів, вітряно – до сирого року.
    • Іній в цей день обіцяє осінні нічні заморозки.
    • Якщо почалася завірюха, то триватиме вона весь тиждень.
    • У Єфимів день опівдні сонце – весна буде рання.
    • Завірюха віщує холодну весну з частими хуртовинами.
    • У цей день втратити рукавицю – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.

    Що не можна робити сьогодні

    2 лютого не можна підіймати з землі дрібні гроші, інакше протягом трьох років будете жити в злиднях.

    Також не потрібно співати після заходу сонця, в іншому випадку сліз не уникнути.

    Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця.

    Хто святкує день ангела

    У середу, 2 лютого, іменини відзначають Овсій, Юхим, Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.

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    Теги: свята традиції
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    2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони