23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 23 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 липня у світі відзначають Всесвітній день китів і дельфінів та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та Всесвітній день синдрому Шегрена. До кінця року залишається 161 день. Православні вшановують Почаївську ікону Божої Матері та пам'ять мучеників Трохима й Теофіла.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 липня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день китів і дельфінів

Щороку 23 липня відзначають Всесвітній день китів і дельфінів – міжнародну екологічну ініціативу, що бере початок з 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія запровадила мораторій на комерційний вилов китів. Свято покликане привернути увагу до захисту цих морських ссавців, яким загрожують забруднення океану, зміна клімату, рибальські сітки і браконьєрство. Кити відіграють ключову роль в екосистемі океану: вони сприяють утворенню фітопланктону, який виробляє значну частину кисню на Землі.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

23 липня – офіційна дата ООН, встановлена для підвищення обізнаності про торгівлю людьми та підтримки жертв цього злочину. Торгівля людьми є однією з найтяжчих форм порушення прав людини. Для України ця проблема особливо гостра в умовах повномасштабної війни: мільйони переміщених і вразливих людей стають мішенню для злочинних мереж.

Всесвітній день синдрому Шегрена

23 липня відзначають Всесвітній день синдрому Шегрена – покликаний підвищити обізнаність про хронічне аутоімунне захворювання, при якому імунна система уражає залози, що виробляють слину й сльозову рідину. Хвороба призводить до сухості очей і рота, а також може уражати інші органи. Хворіють переважно жінки середнього віку.

Релігійні свята та їхня історія

Почаївська ікона Божої Матері

23 липня православні вшановують Почаївську ікону Божої Матері – одну з найшанованіших святинь України. Святкування встановлене на честь чудесного захисту Почаївської лаври від облоги турецько-татарського війська у 1675 році: за переказом, Богородиця з'явилася над монастирем у вогняному стовпі, що змусило ворогів відступити.

Сама ікона, за переданням, зберігається в Почаївській лаврі на Тернопільщині від XVI століття і вважається чудотворною.

Мученики Трохим, Теофіл та Аполлінарій Равенійський

Цього ж дня церква вшановує пам'ять мучеників Трохима, Теофіла та тринадцяти інших, які постраждали за часів переслідувань у Римській імперії.

У народній традиції цей день носить назву Трохим Безсонник: розпал жнив не давав селянам часу на відпочинок – «на Трохима не спиться, бо жнива кличуть».

Народні вірування та прикмети

Зозуля замовкла – решта літа буде коротким.

Якщо ввечері ясно – наступного дня буде сонце.

Якщо ранком небо жовтіє на сході – чекайте на дощ.

Жінки збирали ягоди калини та малини, готували пироги й заготовки на зиму.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лінуватися, довго спати та байдикувати.

Заборонено ламати гілки калини – за повір'ям, це накличе біду.

Не варто сваритися з близькими.

Історичні події

971 рік – Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.

1711 рік – підписано Прутський договір: Московське царство повернуло Османській імперії Азов і зобов'язалося зруйнувати фортецю Таганріг.

1819 рік – прем'єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка».

1908 рік – молодотурецька революція і відновлення конституції в Османській імперії.

1936 рік – створено Інститут історії України АН УСРР.

1951 рік – відкрита штаб-квартира НАТО у французькому Рокенкорті.

1974 рік – повалено диктатуру «чорних полковників» у Греції.

1979 рік – компанія Sony розпочала продаж перших плеєрів Walkman.

1990 рік – Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.