24 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Не варто відмовляти у милостині та допомозі

24 липня відзначається День фінансового працівника, День Drive–Thru, міжнародний день турботи про себе та День двоюрідних братів та сестер. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба.

День фінансового працівника

Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 2021 року. Метою цього свята є вшанування важливої ролі фінансових працівників в економіці країни. Фінансові працівники забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та забезпечують його виконання. Їхня праця є надзвичайно важливою для економічного розвитку та фінансової стабільності України.

День Drive-Thru

24 липня відзначається День Drive-Thru, який присвячений зручному способу обслуговування, коли клієнти можуть отримати їжу, каву, вино, ліки та інші товари, не виходячи з автомобіля. Цей день є чудовою можливістю оцінити зручність та швидкість Drive-Thru, які стали особливо популярними в наш час. Історія Drive-Thru сягає 1931 року, коли в Сан-Антоніо, штат Техас, відкрили перший ресторан з обслуговуванням авто під назвою «Pig Stand». Згодом, у 1947 році, Red's Giant Hamburg у Спрінгфілді, штат Міссурі, збудував першу лінію Drive–Thru, спеціально розроблену для зручного обслуговування автомобілів.

Міжнародний день турботи про себе

Нагадування про те, як важливо піклуватися про своє фізичне та психічне здоров'я. Цей день заохочує людей до здорового способу життя, достатнього сну, правильного харчування, фізичної активності та релаксації. Це свято було започатковане 2011 року за ініціативи Міжнародного фонду турботи про себе у Великій Британії. Його мета – нагадати людям про важливість фізичного, морального та емоційного здоров’я. Турбота про себе включає різні аспекти, такі як здорове харчування, регулярні фізичні вправи, достатній відпочинок, а також емоційний та психологічний добробут. Це не тільки про фізичне здоров’я, але й про вміння висловлювати свої емоції, знаходити час для саморозвитку та відпочинку.

День двоюрідних братів і сестер

Чудовий день, щоб зв'язатися зі своїми двоюрідними братами і сестрами, згадати приємні моменти з дитинства, поділитися новинами та просто поспілкуватися. Це свято присвячене визнанню довічних стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами. Двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями, формуючи зв’язки ще в дитинстві, які можуть тривати все життя. Воно є національним у США, але набуває популярності і в інших країнах. Важливість двоюрідних братів і сестер визнається здавна, адже вони можуть бути як рідні брати і сестри, забезпечуючи спілкування, спільний досвід і почуття приналежності.





День Конституції Фіджі

24 липня 1990 року було ухвалено другу в історії Фіджі Конституцію країни, згідно з якою Фіджі ставала суверенною демократичною республікою, главою якої проголошувався президент. Зараз державне свято День Конституції відзначається 7 вересня. Ці липневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Яке сьогодні релігійне свято

24 липня в церковному календарі відзначається День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба. Ці юнаки, також відомі як Роман і Давид у хрещенні, були молодшими синами київського князя Володимира Святославича. Їх життя та мученицька смерть стали одними з найважливіших сторінок в історії церкви. Після смерті Володимира Святославича у 1015 році за владу розгорнулася боротьба між його синами. Старший брат, Святополк, прагнучи захопити одноосібну владу, наказав убити своїх молодших братів - Бориса і Гліба.

Борис, який був князем Ростовським, був убитий на річці Альта, коли він вирушав до війська, щоб допомогти Святополку. Гліб, князь Муромський, був убитий неподалік від Смоленська, коли він йшов до брата, щоб дізнатися про його долю. Обидва брати прийняли смерть без опору, не бажаючи розв'язувати братовбивчу війну. Їхня смиренність та віра стали символом їхньої християнської мученицької кончини.

Борис і Гліб були канонізовані Руською церквою як перші святі мученики. Їхні мощі були перенесені до Вишгорода, де вони стали центром поклоніння та паломництва. Святі мученики Борис і Гліб вважаються покровителями Руської землі, а також воїнів, князів і всіх людей, які терплять несправедливі гоніння. Їхнє життя і смерть стали взірцем для багатьох поколінь християн, навчаючи їх смиренності, віри, любові до ближнього та готовності до прощення.

Що не можна робити цього дня

Не варто відмовляти у милостині та допомозі.

Не слід займатися важкою домашньою роботою.

Заборонено жати пшеницю – прикличете пожежу.

Народні прикмети

Павук сплів міцну павутину – до тривалих дощів;

до полудня роса – чекайте на грозу;

мухи літають і не дають спокою – буде тепла та сонячна погода;

вранці дощить – до сніжної зими.

Пам’ятні події 23 липня

1015 – у боротьбі за київський престол вбивають князя Бориса, одного із перших руських святих;

1198 – німецькі хрестоносці розбивають лівів-язичників у битві при Ризькій горі;

1534 – французька експедиція Жака Картьє досягає гирла річки Святого Лаврентія (Канада);

1623 – похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки;

1751 – сенат видає указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надсилає його до канцелярії К. Розумовського;

1791 – членів опозиційного крила якобінської партії позбавляють французького громадянства їхні однопартійці;

1911 – американський археолог Хайрам Бінґем відкриває в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу;

1918 – гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;

1923 – під час мирної конференції у Лозанні підписують мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії;

1950 – перший запуск із мису Канаверал ракети – німецької Фау-2;

1981 – в Італії забороняють діяльність усіх масонських лож і таємних товариств;

1990 – уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднімають національний синьо-жовтий прапор;

1991 – урочисто відкривають пам'ятну таблицю в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина.

Читайте також: