26 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день просто слід піти на риболовлю, особливо завзятим рибалкам

Сьогодні, 26 березня, віряни вшановують пам'ять Никифора-сповідника, а в Україні відзначають День Національної гвардії.

У цей день світова спільнота відзначає День хворих на епілепсію, або Фіолетовий день.

День Національної гвардії

26 березня Україна святкує День Національної гвардії України. Колишній День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України призначено відзначати згідно з Указом Президента України від 18 березня 2015 року.

До 2000 року свято відзначалося щорічно 4 листопада у день прийняття Верховною Радою України 1991 року Закону України «Про Національну гвардію України». Тож, як самостійна силова структура Нацгвардія існувала з 1991 по 2000 роки, а як військове формування з правоохоронними функціями на базі Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України із залученням нових військових кадрів на добровольчій основі — з 13 березня 2014 року.

Сучасна Національна гвардія України – підрозділ, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України та має правоохороні функції, була створена 12-го березня 2014-го року Законом України «Про Національну гвардію України». До її складу увійшли внутрішні війська України, добровольці і патріоти, що стали на захист народу і державності України в один з найважчих моментів у новітній історії країни, посягань на її цілісність і суверенітет.

Фіолетовий день (День хворих на епілепсію)

Щорічно 26 березня в світі відзначають День хворих епілепсією. Відзначати цю дату під назвою «Фіолетовий день» в 2008 році запропонувала 9-річна дівчинка Кессіді Меган, страждаюча від епілепсії, щоб показати, що люди з таким діагнозом такі ж, як і здорові.

Ініціативу Кессіді підтримали в різних країнах світу. З 2009 року кожен рік 26 березня активісти поширюють інформацію про епілепсію і необхідної першої допомоги людям з цим захворюванням. На аукціонах, ярмарках і спортивних заходах збирають кошти для допомоги людям із цим діагнозом.

Таких людей у світі чимало. Епілепсія вважається одним з найбільш поширених хронічних неврологічних захворювань людини. Воно проявляється раптовими судомними нападами. З цією особливістю пов'язана російська назва хвороби - «падуча».

Є відомості, що страждали на епілепсію багато відомих людей. У їх числі Юлій Цезар, Олександр Македонський, Нострадамус, Данте Аліг'єрі, Іван Грозний, Наполеон Бонапарт, Федір Достоєвський, Альфред Нобель, Вінсент ван Гог.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 березня вшановує пам'ять Никифора-сповідника, який жив у кінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім'я віри. Залишив після себе безліч літературних праць, присвячених богослов'я.

У народі говорили: «На Никифора стежки чорніють, а сніг тривожиться».

Традиції свята

В цей день просто слід піти на риболовлю, особливо завзятим рибалкам. Так як вважається, що в Нікіфоров день відмінно судак клює, язь, окунь, плотва та щука.

До речі, зауважте, якщо гуси хлюпаються у воді, то і кльов буде хорошим. Так як зараз піст, то риба стане відмінною пісною стравою. Тому часто у цей час варили юшку.

Цей день краще провести час подалі від лісу, тому що як раз прокидається ведмідь, а його наші предки вважали людиною-перевертнем. Тому багато прикмет були пов’язані саме з цією твариною. Наприклад, іменинників вважали такими ж міцними і сильними, як ведмідь, але і такими ж повільними, навіть хода в них схожа. Такі люди надійно вберігають будинок та домашнє вогнище.

Народні прикмети:

якщо берези рясно «плачуть соком», то це говорить про холодну погоду влітку та дощі

присутність сонячного і сухого дня – про багатий врожай

наявність туману – про часті дощі влітку

якщо у воді почали хлюпатися гуси – про наближення потепління;

ведмідь прокинувся – настала справжня весна,

північний вітер і рання гроза – до холодної весни. Якщо під час грози віє вітер південний, весна теплою буде.

На Никифора потрібно з повагою ставитися до рослин. Якщо в цей день зрубати дерево, то можна накликати біду.

Сни з 25 на 26 березня безпечні, але краще про них нікому не розповідати. Сновидіння, побачені вдень 26 березня, не виповняться.

Що заборонено:

ходити без необхідності в ліс

наносити шкоду рослинам і деревам

Іменини

У цей день іменини святкують Олександр, Терентій, Микола, Христина, Михайло та Григорій.