Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Спекотна погода – на Різдво буде сильний мороз
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено займатися важкою фізичною працею

У суботу, 29 червня, за новим календарем віряни вшановують пам'ять святих верховних апостолів Петра й Павла.

У світі відзначають такі свята: Всесвітній день промислового дизайну, Міжнародний день рибалки та Міжнародний день тропіків.

Всесвітній день промислового дизайну

29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Відзначається 29 червня. Він був створений для підвищення поінформованості про процес та професію промислового дизайну, а також для того, щоб наголосити на важливості дизайну у зміцненні соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Згідно з офіційним визначенням, прийнятим у 2015 році, промисловий дизайн – це стратегічний процес вирішення проблем, який стимулює інновації, сприяє успіху у в бізнесі та веде до підвищення якості життя за рахунок інноваційних продуктів, систем, послуг та досвіду. Але як це пояснити простими словами?

Промисловий дизайн – це дизайн фізичних продуктів, що серійно випускаються. Його основна мета – гарантувати, що кінцевий продукт відповідає вимогам стилю, функціональності, зручності використання, матеріалів і вартості. Іншими словами, промислові дизайнери проєктують об'єкти, продукти, пристрої та послуги, які естетично привабливі, функціональні та прості у виробництві. Більшість об'єктів, які ви використовуєте або з якими взаємодієте вдома, в офісі та громадських місцях, є результатом промислового дизайну.

Всесвітній день промислового дизайну було започатковано Всесвітньою організацією дизайну (WDO). Раніше відома як Міжнародна рада товариств промислового дизайну, ця міжнародна неурядова організація була створена для просування професії промислового дизайну та її внеску у покращення навколишнього середовища та суспільства.

WDO заснувала Всесвітній день промислового дизайну у 2007 році, щоб відсвяткувати своє 50-річчя. З того часу світова дизайнерська спільнота відзначає його щороку. Цей день відзначений широким спектром професійних заходів, таких як конкурси дизайнерів, семінари, панельні дискусії, конференції, галерейні інсталяції та виставки, мережеві заходи та багато іншого. Однак Всесвітній день промислового дизайну призначений не лише для професійної спільноти. Однією з його цілей є підвищення поінформованості про промисловий дизайн серед широкого загалу та підвищення престижу професії промислового дизайнера.

Міжнародний день рибалки

29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Відзначають щороку 29 червня. Незважаючи на слово «міжнародний» у назві, схоже, що він відзначається здебільшого на Ямайці та у деяких інших країнах та територіях Карибського басейну, але не на глобальному рівні. Рибалка була важливою частиною людської культури та способу життя із самого початку людства. Це один із небагатьох видів діяльності з виробництва продуктів харчування, які збереглися з доісторичних часів і пережили як перехід від полювання та збирання до сільського господарства та поселення (неолітична революція), так і всі промислові революції. Крім виробництва продуктів харчування, рибалка є популярним проведенням часу і навіть змагальним видом спорту.

Стійке рибальство є важливим для підтримки сотень мільйонів людей, засоби для існування яких залежать від моря, для забезпечення продовольчої безпеки, підтримки популяцій риб та збереження екосистем. У зв'язку з цим більшість пам'ятних дат, пов'язаних з рибальством, зосереджені на важливості стійкості рибної промисловості, а також підкреслюють тяжке становище традиційних рибальських господарств у країнах, що розвиваються.

Походження свята незрозуміле, але вибір дати цілком логічний, адже 29 червня – день пам'яті святих Петра та Павла. Святий Петро, ​​один із дванадцяти апостолів і перший єпископ Риму, спочатку був рибалкою. Завдяки цьому він шанується як покровитель рибалок. Цей день в основному відзначається в Карибському регіоні, де святкування можуть тривати до тижня, наповнені різними подіями та заходами, такими як симпозіуми, конференції, виставки, спортивні заходи, регати та багато іншого. Основні цілі святкування – наголосити на внеску рибалок в економіку, підвищити обізнаність про важливість стійкого рибальства та зміцнити зв'язки між усіма зацікавленими сторонами у цьому секторі.

Міжнародний день рибалки – не єдине свято, присвячене рибалці. У деяких країнах, де рибальство відіграє важливу роль у національній економіці, відзначається Національний день рибалки. До них відносяться, наприклад, Індонезія та Маршаллові острови. Крім того, Всесвітній день рибальства був заснований Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, щоб наголосити на важливості стійкого комерційного рибальства у світовій економіці.

Міжнародний день тропіків

29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 3

29 червня у системі міжнародних днів ООН відзначається Міжнародний день тропіків (International Day of the Tropics). Основне його завдання – підвищити рівень поінформованості про тропіки, особливі труднощі, з якими їм доводиться стикатися, і новими можливостями, що виникають у зв'язку з ними.

Тропіки як регіон займають 40% усієї території світу, на якій зосереджено близько 80% усіх біологічних видів Землі, а також значна частина мов та культур. Незважаючи на те, що тропічним країнам вдалося досягти значного прогресу, їм все одно доводиться стикатися з різними проблемами у сфері сталого розвитку. За оцінкою 2014 року у тропіках проживало 40% світового населення, а до 2050 року вчені очікують, що це число збільшиться ще на 10%. Жителі країн, розташованих у тропічних широтах, відчувають недоїдання частіше, ніж люди в інших регіонах світу, крім того, місцеві жителі стикаються також і з нестачею питної води.

Міжнародний день тропіків був заснований Генеральною Асамблеєю ООН, щоб підвищити на всіх рівнях поінформованість про особливі труднощі, з якими стикаються тропічні райони, та далекосяжні наслідки проблем, що стосуються цієї зони світу. Крім того, він покликаний підкреслити важливу роль, яку тропічні країни відіграють у досягненні цілей та галузі сталого розвитку.

На сьогодні глибокі екологічні, економічні та соціальні проблеми – це та реальність, у якій живе багато десятків і сотень мільйонів людей у ​​тропіках. І високий рівень бідності та соціальної нерівності, забруднення навколишнього середовища, руйнування природних екосистем, браконьєрство, збройні конфлікти та глобальний дефіцит інфраструктури є лише малою частиною того, з чим постійно доводиться стикатися населенню тропічних регіонів.

У результаті, за даними звіту зі стійкої інфраструктури 2017 року, щорічно необхідно витрачати щонайменше 3,5 трильйона доларів США, щоб до 2030 року задовольнити потреби тропіків в інфраструктурі. Але це ще не все, адже потрібно також забезпечити екологічну стійкість та обмеження змін клімату внаслідок впливу антропогенного та техногенного факторів, захистити флору та фауну тропіків від знищення. У рамках Міжнародного дня тропіків ООН закликає національні уряди, міжнародні та регіональні організації, а також громадянське суспільство проводити різноманітні тематичні заходи інформаційно-просвітницького характеру.

Яке сьогодні релігійне свято

29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 4

29 червня у церковному календарі – день пам’яті святих верховних апостолів Петра й Павла. Петро був першим з апостолів, хто визнав Ісуса Христа месієм. Він очолив спільноту християн після Ісуса і залишив два послання Христовим послідовникам. Петро був розп’ятий на хресті за свої переконання.

Павло колись гонив християн, але потім розкаявся та став палким проповідником християнства. Він написав 13 послань різним церквам та подорожував, поширюючи вчення Христа. Обоє апостолів були страчені за свої переконання, але завдяки їм християнство продовжило поширюватися. Вони уособлюють неперервну Церкву. Вшановування цих апостолів відоме ще від IV століття.

Пам’ятні дати 29 червня

  • 1174 рік – Полтава вперше згадується в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава;
  • 1236 рік – хрестоносці захоплюють Кордову;
  • 1575 рік – під час битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримують перемогу над кіннотою роду Такеда;
  • 1579 рік – іспанські війська вчиняють масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт;
  • 1613 рік – у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» починає горіти і вщент пошкоджується театр «Глобус»;
  • 1644 рік – у битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромлює парламентські війська;
  • 1945 рік – Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднується до УРСР;
  • 1949 рік – у ПАР починає діяти політика апартеїду, набуває чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

Що не можна робити цього дня

  • Забороняється займатися важкою фізичною працею.
  • Не варто купатися у водоймах.
  • Не можна вінчатися.

Народні прикмети

  • Спекотна погода – на Різдво буде сильний мороз.
  • Дощовий день – до прохолодної зими і вогкого літа.
  • Напередодні замовкла зозуля, а цього дня знову почала кувати – зима прийде пізно.
  • Дощить – до гарного врожаю.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Павло, Петро.

Читайте також:

Теги: церква ООН свята рибальство населення свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

29 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день Евересту. Святкується на честь першого успішного сходження на найвищу вершину світу, гору Еверест
29 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 травня, 00:00
Міська влада повідомила про ризик нестачі води
В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі
31 травня, 01:26
Європейці продовжують підтримувати українців
Підтримка українських біженців: як змінилась думка європейців (інфографіка)
31 травня, 09:05
В червні варто звернути увагу на прикормку вже висаджених рослин
Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли краще садити
1 червня, 07:00
Наслідки обстрілу Білгорода, травень 2024 року
Мешканці Білгородщини жаліються на створення «гуманітарної зони» в регіоні – ГУР
4 червня, 08:41
Рекордно низьке дитяче населення Японії гальмує екононічне зростання країни
Японія витратить шокуючу суму на підтримку народжуваності – Bloomberg
7 червня, 11:24
Отець Василій поки не має власної парафії
Священник, який 10 років служив у Московській церкві, розповів, що змусило його перейти до ПЦУ
8 червня, 15:59
Цього року проєкту «Країна мрій» виповнюється 20 років
Етнофестиваль «Країна Мрій» оголосив цьогорічну ювілейну програму
10 червня, 15:59
Норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини
Угорщина повідомила, чи видаватиме посвідки українцям з протермінованими паспортами
18 червня, 11:34

Суспільство

На Сумщині чоловік, який захищав село від росіян, опинився під слідством. Омбудсман відреагував
На Сумщині чоловік, який захищав село від росіян, опинився під слідством. Омбудсман відреагував
У США помер український винахідник і провідний інженер Любомир Романків
У США помер український винахідник і провідний інженер Любомир Романків
Підготовка українських пілотів: Данія анонсувала гарні новини
Підготовка українських пілотів: Данія анонсувала гарні новини
Україна запровадила буферну зону з окупованими територіями, де вирують грип птиці та сказ
Україна запровадила буферну зону з окупованими територіями, де вирують грип птиці та сказ
Викрито низку схем ухилення від мобілізації, до якої причетні ТЦК
Викрито низку схем ухилення від мобілізації, до якої причетні ТЦК
ТЦК зможуть бачити дані про несплачений штраф та відкрите виконавче провадження ухилянтів
ТЦК зможуть бачити дані про несплачений штраф та відкрите виконавче провадження ухилянтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
47K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
15K
ЗСУ розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську – Forbes
9934
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
9268
У Німеччині з'явився перший у світі завод із виробництва сонячного палива
9192
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Вчора, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua