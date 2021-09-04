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    4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Цієї суботи не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу - 4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Цієї суботи не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні Міжнародний день тхеквондо

    Сьогодні, у суботу, 4 вересня відзначаємо такі свята:

    • Над будинком Верховної Ради України у 1991 було піднято жовто-блакитний прапор
    • Міжнародний день тхеквондо

    (4 вересня 1994 року, в Парижі, рішенням Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) тхеквондо стало офіційним видом спорту - World Taekwondo Day).

    • День митного брокера в Україні

    У 1992 році в цей день був затверджений наказ Державного Митного Комітету, який регламентує діяльність цих фахівців. Неофіційне свято митних брокерів.

    • Міжнародний день бороди

    Всесвітній день бородатих вже традиційно відзначають в першу суботу вересня.

    • Агафонів день

    У цей день православна церква вшановує мученика Агафоніка.

    Історія

    Під час великого гоніння на християн при тетрарху Максиміані святий був схоплений в Нікомидії, своєму рідному місті, і разом із декількома християнами спрямований у Фракію (римську провінцію), де мав відбутися суд. Деякі з мучеників так втомилися, що не могли продовжувати шлях. Було прийнято рішення стратити їх на місці.

    Агафонік Нікомидійський витримав довгий шлях і був засуджений імператором до смертної кари, яку прийняв із молитвою на устах у місті Сіліврія.

    Традиції та обряди

    У наших предків було повір'я, що в цей день ходить нечисть, дідько бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей. Різні міфічні істоти можуть затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у матері.

    Чоловіки виходили охороняти своє добро від лісовика. Вони одягали кожух навиворіт, міняли взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.

    Потрібно проявити доброту щодо дворових духів. Спеціально для них жінки пекли пироги і залишали їх на стайні, в лазні, на горищі, за грубкою, щоб духи підкріпилися і не шкодили господарям.

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    Якщо в цей день пропадала молода красива дівчина, то вважали, що її дідько взяв за дружину.

    Молоді дівчата на Агафона дотримувалися строгого посту: вважалося, що та, яка зможе протриматися без будь-якої їжі від заходу до світанку, збереже свою красу і молодість на довгі роки.

    Сім добрих справ, вчинених на Агафонів день, примножать багатство в кілька разів.

    Святому Агафону традиційно моляться, просячи про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

    Прикмети 4 вересня:

    • День сонячний – до теплої осені.
    • Багато грибів в лісі – до поганої риболовлі.
    • Туман в сонячних променях швидко розсіюється – тепла погода триватиме багато днів.
    • Мало грибів, але багато горіхів – до холодної і сніжної зими.
    • Тепло і павутина летить – до доброї осені.
    • Павутина низько летить – до теплої зими, високо – до холодної.
    • Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий духа.

    Заборони на 4 вересня:

    • У цей день не рекомендується занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження,
    • Не можна виходити на вулицю після заходу сонця
    • Не можна брати і давати в борг і скупитися
    • Не варто позичати гроші
    • Не слід сваритися з коханими людьми
    • 4 вересня в ліс ходити небезпечно.
    • У цей день не можна дарувати і приймати подарунки, інакше накличеш на себе неприємності.
    • Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може «звільнити» житло від добрих сил.

    Іменини:

    Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора, Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кіндрат, Назар, Розалія.

    Теги: церква свята прапор православна церква традиції
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    4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони