4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цієї суботи не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу

Сьогодні Міжнародний день тхеквондо

Сьогодні, у суботу, 4 вересня відзначаємо такі свята:

Над будинком Верховної Ради України у 1991 було піднято жовто-блакитний прапор

Міжнародний день тхеквондо

(4 вересня 1994 року, в Парижі, рішенням Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) тхеквондо стало офіційним видом спорту - World Taekwondo Day).

День митного брокера в Україні

У 1992 році в цей день був затверджений наказ Державного Митного Комітету, який регламентує діяльність цих фахівців. Неофіційне свято митних брокерів.

Міжнародний день бороди

Всесвітній день бородатих вже традиційно відзначають в першу суботу вересня.

Агафонів день

У цей день православна церква вшановує мученика Агафоніка.

Історія

Під час великого гоніння на християн при тетрарху Максиміані святий був схоплений в Нікомидії, своєму рідному місті, і разом із декількома християнами спрямований у Фракію (римську провінцію), де мав відбутися суд. Деякі з мучеників так втомилися, що не могли продовжувати шлях. Було прийнято рішення стратити їх на місці.

Агафонік Нікомидійський витримав довгий шлях і був засуджений імператором до смертної кари, яку прийняв із молитвою на устах у місті Сіліврія.

Традиції та обряди

У наших предків було повір'я, що в цей день ходить нечисть, дідько бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей. Різні міфічні істоти можуть затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у матері.

Чоловіки виходили охороняти своє добро від лісовика. Вони одягали кожух навиворіт, міняли взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.

Потрібно проявити доброту щодо дворових духів. Спеціально для них жінки пекли пироги і залишали їх на стайні, в лазні, на горищі, за грубкою, щоб духи підкріпилися і не шкодили господарям.

Якщо в цей день пропадала молода красива дівчина, то вважали, що її дідько взяв за дружину.

Молоді дівчата на Агафона дотримувалися строгого посту: вважалося, що та, яка зможе протриматися без будь-якої їжі від заходу до світанку, збереже свою красу і молодість на довгі роки.

Сім добрих справ, вчинених на Агафонів день, примножать багатство в кілька разів.

Святому Агафону традиційно моляться, просячи про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

Прикмети 4 вересня:

День сонячний – до теплої осені.

Багато грибів в лісі – до поганої риболовлі.

Туман в сонячних променях швидко розсіюється – тепла погода триватиме багато днів.

Мало грибів, але багато горіхів – до холодної і сніжної зими.

Тепло і павутина летить – до доброї осені.

Павутина низько летить – до теплої зими, високо – до холодної.

Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий духа.

Заборони на 4 вересня:

У цей день не рекомендується занадто багато їсти, особливо їжу тваринного походження,

Не можна виходити на вулицю після заходу сонця

Не можна брати і давати в борг і скупитися

Не варто позичати гроші

Не слід сваритися з коханими людьми

4 вересня в ліс ходити небезпечно.

У цей день не можна дарувати і приймати подарунки, інакше накличеш на себе неприємності.

Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може «звільнити» житло від добрих сил.

Іменини:

Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора, Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кіндрат, Назар, Розалія.