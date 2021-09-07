7 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна лаятись і сваритись

Сьогодні, 7 вересня, відзначають День військової розвідки України. У церкві 7 вересня вшановують пам'ять апостола від 70 Тіта, єпископа Критського, а також перенесення мощей Апостола Варфоломея.

У світі в цей день відзначають Всесвітній день знищення військової іграшки та Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна.

День військової розвідки України

Фото з відкритих джерел

1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони України підписав наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня. Ця дата була обрана не випадково, саме в цей день, в 1992-му році вийшов Указ президента України, який відкрив нову сторінку в історії оборонного відомства суверенної держави.

Події, особливо останнього століття, показали як важлива і ефективна військова розвідка. Її відомство зовсім не афішує себе. Про її подвиги ми зазвичай дізнаємося набагато пізніше, ніж вони мають місце бути. В основному це відбувається на підставі відкритих документів, які стають доступні нашому суспільству по закінченню строків давності грифу «цілком таємно» і свідчать про безпрецедентні подвиги наших військових розвідників, для яких їхня діяльність не виходить за рамки звичайних відпрацьованих ситуацій.

Всесвітній день знищення військової іграшки

Фото з відкритих джерел

Ідея проведення «Всесвітнього дня знищення військової іграшки» належить «Всесвітній Асоціації допомоги сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування». Саме ця благодійна організація в 1987 році першою запропонувала заснувати цей міжнародний день сьомого вересня. Вперше «Всесвітній день знищення військової іграшки» відзначався в 1988 році.

З кожним роком іграшкова зброя виглядає все більш реалістично, і, на думку деяких психологів, військові іграшки дуже впливають на розвиток психіки дітей. За минулі роки ігри дітей дуже змінилися, в них стає все більше агресії. Крім того, деякі військові іграшки (наприклад, пневматичні пістолети з кульками) насправді травмонебезпечні.

Тому організатори Всесвітнього дня знищення військової іграшки закликають замінювати іграшкові пістолети, ножі, танки і т. п. на нешкідливі іграшки, які не пов’язані з війною, а ще краще – розвиваючі іграшки, що сприяють розумовому розвитку дитини. Це стосується не тільки іграшок, але і комп’ютерних ігор.

Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна

Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна відзначається по всьому світу 7 вересня. Основне його завдання – поширення інформації про один з найважчих типів м’язової дистрофії, в тому числі про важливість ранньої діагностики та щоденної підтримуючої терапії.

М’язова дистрофія Дюшенна, також відома як міодістрофія Дюшенна і міопатія Дюшенна, – генетичне захворювання, назване на честь французького лікаря-невролога, який в 1861 році першим його описав.

Міодистрофією Дюшенна хворіють в основному хлопчики (приблизно 1 з 3,500 новонароджених), але іноді у дівчаток, в чиєму генотипі присутній один дефектний ген, можуть проявлятися полегшені симптоми. Зазвичай перші симптоми міодистрофії проявляються у віці близько 4 років. Вони швидко прогресують, і до 12 років більшість хворих не здатні пересуватися без інвалідного візка.

Також для м’язової дистрофії Дюшенна характерний сколіоз, проблеми з диханням і серцем, зниження інтелекту. Середня тривалість життя хворих – 26 років, однак при гарному догляді і регулярній підтримуючій терапії вони можуть дожити до 30-40 років.

Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна проводиться за підтримки Європейського парламенту. Головна його мета – підвищити обізнаність про захворювання та поширити інформацію про підтримуючу терапію, яка підвищує якість життя хворих і збільшує його тривалість.

День Варфоломія і Тита

Фото з відкритих джерел

У церкві 7 вересня вшановують пам’ять Святого Тита – одного з 70 апостолів, який також відомий як учень Святого Павла, який народився на острові Крит. Батьки Тита були язичниками і будь-яку іншу віру категорично заперечували. Тому невідомо, яким чином сам Тит прийшов до рішення проповідувати християнство. Згідно з деякими відомостями, в 49 році він став супроводжувати апостолів Варнаву і Павла на Єрусалимський собор. Разом з Павлом Тит згодом подорожував по Греції і виконував доручення свого наставника.

Павло незабаром призначив Тита єпископом на острові Крит, а ще одного учня, Тимофія – в Ефесі. Переказ свідчить про те, що Тит залишався в статусі єпископа до самої своєї смерті, він прожив 107 років. Перед смертю встиг відвідати апостола Павла, який в той час перебував у Римі, перебуваючи в ув’язненні.

Ще одного святого вшановують у церкві 7 вересня – це Варфоломій. Відомо, що Варфоломій проповідував у Вірменії. Зокрема, на території Баку його схопили і піддали численним мукам.

Традиції та звичаї

У народі цей день вважається дуже вдалим для збору грибів, тому багато людей з ранку відправляються в ліс, збирають і заготовляють гриби на зиму.

А ось дітей в ліс краще не брати, щоб з ними не сталося лиха.

7 вересня прийнято готувати лікувальну воду. Для цього щось срібне кладуть в посудину з водою, а потім цією водою вмиваються і п'ють для зцілення від багатьох недуг.

Існує народне повір’я, згідно з яким людина, народжена на Варфоломія, в зрілому віці знайде величезне щастя.

Під час дощу забороняється проводити всілякі магічні і лікувальні ритуали, так як дощова вода їх змиє. А ось вмитися водою, в якій лежав якийсь предмет зі срібла, навпаки добре – на весь рік ви знайдете красу, здоров’я і бадьорість духу.

Народні прикмети та повіря на 7 вересня:

Якщо після обіду почався дощ, то він піде цілу добу.

Почули, що стовбури дерев клацають і тріщать, значить, буде стояти суха погода.

Ворони каркають частіше звичайного хрипкими голосами – скоро почнеться дощ.

Якщо ручка ковша сузір’я Великої Ведмедиці спрямована вгору, і при цьому зірки яскраво сяють, значить, настануть заморозки.

У лісі з’явилося багато грибів – прийде затяжна морозна зима.

Помітили, що перелітні птахи сідають на землю – буде ясно; на даху додому – непогоже.

По тому, як лягає на землю опадає листя, можна зрозуміти, якою буде погода в найближчі дні і вся зима: «обличчям» вгору – прохолодною; вниз – теплою.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна ходити у ліс з маленькими дітьми;

Не можна лаятись і сваритись;

Не можна давати у борг;

Не можна вживати жирну і шкідливу їжу;

Не можна піддаватись поганим звичкам;

Не можна зберігати старі та поламані речі.

Не слід також починати будівництво будинку – він довго не простоїть.

Іменини:

7 вересня День ангела імені відзначають: Варфоломій, Епіфан. Іван, Міна, Регіна, Ренат.

Нагадаємо, на Херсонщині щорічно офіційно святкуватимуть День борщу.