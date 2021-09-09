9 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна зациклюватися на негативних думках

Сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають День тестувальника та Всесвітній день краси.

Православні віряни вшановують пам'ять Преподобного Пімена Великого і Пімена Палестинського.

Міжнародний день краси

Фото з відкритих джерел

Намагаючись звеличити красу життя, люди не тільки почали писати вірші і музику, а й придумали спеціальне свято – Міжнародний день краси. Його відзначають 9 вересня.

Ініціатива святкування дня краси виходила від членів Міжнародного комітету естетики і косметології СИДЕСКО.

Сьогодні це найбільш авторитетна організація у світі косметології. Вона була створена в 1946 році в Брюсселі. До складу СИДЕСКО входять кращі косметологи з різних країн.

Цього дня у світі шанують все, що приносить естетичне і моральне задоволення. Тому в багатьох містах і країнах саме 9 вересня повсюдно проводяться конкурси краси.

Офіційні конкурси краси проходили в світі з 1888 року. Перший - в Бельгії. Саме з ними були пов'язані новинки від прогресивних косметологів і сміливих стилістів.

День тестувальника

Фото з відкритих джерел

Історія професійного свята взяла початок 9 вересня 1947року. Група вчених випробувала обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator, яка давала збій.

У результаті американська вчена і комодор флота США Грейс Хоппер знайшла всередині метелика, який застряг між контактами електромеханічного реле. Оскільки вони тестували машину, то повинні були описувати виконану роботу. Для цієї ситуації знайшли слово «debugging», що дослівно означає звільнення від комахи. Процедура тестування нині й називається дебаггінг, тобто виявлення та усунення багів, які є причиною неправильної роботи комп’ютера.

Комаху, яку знайшли, з супровідним написом вклеїли в технічний щоденник. «Перший знайдений баг» - так вони підписали знахідку. Надалі його передали до музею обчислювальної техніки.

Яке релігійне свято

9 вересня - Пимена (Пімена) Великого

У церкві 9 вересня вшановується пам’ять Пімена Палестинського та Пімена Великого. Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. В юні роки він вирішив присвятити себе вірі в Бога і пішов у Скитський монастир разом з двома своїми братами.

Проте в 407 році на монастир напали племена берберів, які зруйнували обитель. Ченцям довелося переселитися в руїни одного з прилеглих язичницьких храмів. Там вони вели праведне і строге життя, чим заслужили повагу місцевих жителів. Не дивно, що зовсім скоро у ченців з’явилися учні з числа селян. Пімен виділявся своїм красномовством, і на доказ цього навіть існує збірка його афоризмів. Помер він у віці 110 років.

Що стосується Пімена Палестинського, то він народився у VI столітті і жив у пустелі, намагаючись проводити весь вільний час в молитвах і думах про Бога. Саме він одного разу розповів ченцю Агафону про свій гріх, який його мучив, і за який Пімен чекав розплати. Коли Пімен був пастухом, то побачив, що одного разу повз його стадо проходить людина. Пси Пімена кинулися на неї, і розірвали. Пімен не наважився підійти і врятувати людину, за що Бог сказав йому, що він помре точно такою ж смертю. Згодом сталося саме так.

Традиції та прикмети на 9 вересня

9 вересня збирали горобину, використовували її як бактерицидний, антицинговий, сечогінний засіб. 9 вересня підвішували грона горобини над дахами будинків.

Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою

Якщо хмари з’являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними

Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною

Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно

На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна лаятися та кричати на інших, а також зациклюватись на негативних думках

Не можна працювати у городі та займатись важкою фізичною роботою

Не можна ходити босим вранці по росі

Не можна зривати ягоди та фрукти з чужих городів

Не можна вживати алкогольні напої.

Не можна нічого підіймати на перехресті.

У цей день не варто давати гроші в борг, інакше вам їх не повернуть.

День не підходить для весілля і сватання.

Заборонено ламати гілки горобини – можна тільки підіймати з землі.

Іменини

9 вересня іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен та Анфіса.

Нагадаємо, на Херсонщині щорічно офіційно святкуватимуть День борщу.