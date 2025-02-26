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Акції на підтримку України. Віцепрезидент США звернувся до української діаспори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Акції на підтримку України. Віцепрезидент США звернувся до української діаспори
Джей Ді Венс: «Якщо вас прийняли в нашу національну родину, ви повинні дбати про інтереси Сполучених Штатів»
фото: ABC News

Раніше тисячі людей зібралися в центрі Вашингтона із закликами продовжити підтримку України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав американців українського походження усвідомити США як «свою» країну та дбати про американські інтереси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Венс розповів, що під час передвиборчої кампанії до Сенату у 2022 році у своєму рідному штаті Огайо він зустрів чоловіка, українця за походженням. За словами Венса, чоловіка «дуже розлютили» погляди політика на російсько-українську війну та «бажання якнайшвидше її завершити».

«Ви намагаєтеся покинути мою країну, і мені це не подобається», [сказав він] «Пане, – відповів я, – ваша країна – Сполучені Штати Америки, і моя також», – зазначив віцепрезидент США.

Політик додав, що завжди вважав «образливим», що нові іммігранти бажають «використати силу та вплив своєї нової нації» для розв’язання «старого етнічного суперництва».

«Однією з найважливіших частин асиміляції є сприйняття «своєї» країни як США. Це частина угоди: якщо вас прийняли в нашу національну родину, ви повинні дбати про інтереси Сполучених Штатів», – наголосив Венс.

Водночас віцепрезидент США зауважив, що зустрічав багатьох українських американців, які погоджувалися з його поглядами.

Нагадаємо, Світовий конгрес українців до річниці повномасштабного вторгнення організовував акцію Stand with Ukraine, яка розпочалася 22 лютого 2025 року у багатьох країнах світу.

Як повідомлялося, у Києві вранці 20 лютого громадяни вийшли на протест під посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Протестувальники стояли з українськими та американськими прапорами.

До слова, 25 лютого під посольством США у Києві знову відбувалася акція протесту. Громадяни США вимагали від своєї держави виконати зобов'язання, взяті перед Україною.

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Теги: США українці діаспора Джей Ді Венс

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