Історія про інспектора з паркування, який виписав штраф нардепу, отримала несподіване продовження: подробиці

Оштрафований народний депутат Ігор Марчук узявся виправдовувати інспектора перед начальством

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Марчук відреагував на публікацію «Главкома». У статті йшлося про те, що суд покарав інспектора з паркування, який виписав нардепу штраф. Марчука такий стан справ обурив, він заявив, що готовий сплатити 17 тисяч гривень замість інспектора.

«Насправді я глибоко вдячний Миколі Шевчуку за його принципову позицію щодо документування порушення, яке я здійснив. Він не змалодушив, а чесно виконав свій обов’язок, як будь-яка відповідальна особа. За це я похвалив його і запропонував зробити фото, щоб інші надихнулися його прикладом і тримали відповідальну позицію», – пояснив нардеп.

Ігор Марчук наголосив, інспектора з паркування покарали, бо він несанкціоновано використовував погони підполковника поліції на своїй формі, а не тому, що він оштрафував народного депутата.

«Чи мав пан Микола право використовувати відзнаки офіцера поліції – напевно, що ні. І чи було це законно? Очевидно, що ні. Але чи ця «проблема» вартує того, щоб доводити її до суду, витрачати купу державних коштів й демонструвати «роботу» в тих випадках, які, на мою думку, просто потребували б нормальної розмови з паном Миколою та його безпосередніми керівниками щодо стандартів уніформи й незаконності використання відзнак, які нагадують або копіюють форму Національної поліції України», – написав нардеп.

Нагадаємо, інспектор з паркування відділу муніципальної інспекції Кам’янець-Подільської міської ради Микола Шевчук отримав 17 тис. грн штрафу за незаконне використання атрибутів Національної поліції.

Як повідомляв «Главком», Печерський райсуд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн нардепа і ліквідатора політичної партії «Опозиційна платформа-За життя» Юрія Бойка за порушення подання фінансового звіту партії.