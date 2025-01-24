У Чехії поменшало прихильників допомоги Україні: дані опитування

Розвитком подій війни в Україні цікавилося 43% опитаних чехів

Більшість громадян Чехії висловлюють менше інтересу до війни в Україні, ніж це було раніше. Про це свідчать дані опитування чеського Центру дослідження громадської думки (Centrum pro výzkum veřejného mínění)

Центр дослідження громадської думки поставив громадянам Чехії низку запитань про війну в Україні.

Повідомляється, що в останньому кварталі 2024 року розвитком війни в Україні цікавилося 43% опитаних чехів, що на 14% менше, ніж на початку минулого року.

Трохи більше семи з десяти громадян вважають ситуацію в Україні загрозою світовому миру (73%) і європейській безпеці (71%), близько двох третин бачать у ній загрозу безпеці Чехії (66% ).

Більше третини громадян (36%) згодні з діями влади щодо підтримки України, майже три п’ятих (58%) – не згодні. Менше третини (32%) громадян Чехії вважають, що уряд Чехії підтримує Україну адекватно, лише невелика частина респондентів сказала, що підтримує її надто мало (4%), і майже три п'ятих більшості (58%) думають, що влада Чехії «занадто» підтримує Україну.

Значна більшість громадян Чехії погоджуються з дипломатичним тиском міжнародної спільноти на Росію (73%), менше половини погоджуються з повною політичною та економічною ізоляцією Росії (49%), а більше двох п'ятих схвалюють фінансову допомогу (45%) та підтримують надання Україні військової техніки (42%). З іншого боку, лише трохи більше десятої частини (11%) чеської громадськості підтримали б відправку солдатів до боротьби.

До слова, уряд Чехії виконав обіцянку витрачати 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону відповідно до мінімальної мети НАТО.