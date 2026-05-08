Боєць, який 346 днів тримав позиції в Часовому Яру, отримав звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» піхотинцю другого механізованого батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила Сергію Криніцькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24-ту ОМБр імені короля Данила.

Зазначається, що Сєронька обороняв одну з передових позицій у Часовому Яру. Під час одного зі штурмів до позиції наблизилися дев’ятеро окупантів. Двох захисник знищив впритул, ще сімох ліквідував у взаємодії з побратимами.

«Спочатку тіла противника складав біля позиції. Потім стало занадто багато – почав прикопувати. Щоб противник по скупченню своїх загиблих не зрозумів, де я сиджу», – розповів Сергій Криніцький.

За даними бригади, тривалий час замінити захисника було майже неможливо, адже підходи до позиції контролювали ворожі дрони. Водночас втратити рубіж не можна було – від нього залежала стійкість сусідніх позицій. У таких умовах військовий утримував оборону 346 днів, а сам рубіж вистояв 400 днів.

«За цей час Сергій очолив відбиття щонайменше шести штурмів переважаючих сил противника. Без прориву оборони на ділянці. Сам «Сєронька» каже просто: піхотинець у цій війні має контролювати все – 360 градусів навколо, небо, землю, рацію. І довіряти інтуїції. З позиції його вивели за сприятливої погоди, коли утримувати її далі стало недоцільно. Перед виходом Сергій знищив усе, щоб укриття не дісталося ворогу», – йдеться у повідомленні.

Наразі захисник проходить лікування. Після реабілітації планує повернутися до служби й передавати досвід тим, хто тільки заходить на передову. Після виходу з позиції Сергія Криніцького нагородили відзнакою президента України «За оборону України» та першою відзнакою бригади – «Пам’ятний нагрудний знак військової частини» під номером 001.

Раніше президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» командиру роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Олексію Михайлову.