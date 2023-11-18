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Деякі українські студенти можуть залишитися без стипендій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Деякі українські студенти можуть залишитися без стипендій
Стипендіальне забезпечення є важливішим для студентів, які навчаються в Україні
фото з відкритих джерел

Стипендія призначена для того, аби допомогти студентам отримати знання, необхідні для відбудови України

Для деяких українських студентів можуть бути скасовані стипендії. Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Йдеться про студентів, які навчаються за кордоном.

Винницький зазначив, що Президент України звернув увагу на те, скільки зараз є стипендіатів, які перебувають за кордоном. На його думку, стипендіальне забезпечення є важливішим для студентів, які навчаються в Україні. Ймовірно, студентам, що лишаються за кордоном, скасують стипендії.

«Питання стипендіального забезпечення їм буде перекрите, і це означатиме, що у нас буде економія коштів, яка дозволить збільшити стипендії для тих, хто в Україні. Ми маємо допомогти студентам, які навчаються в Україні, які будують нашу країну разом з нами, щоб вони дійсно мали можливості вчитися», – сказав заступник міністра.

За словами Винницького, стипендія призначена для того, аби допомогти отримати ті знання, які будуть потрібні для перемоги та для відбудови України після перемоги. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що український уряд працює над питанням підвищення розміру стипендій для студентів. 

Раніше повідомлялося, що Чехія оголосила про надання стипендіальної підтримки українським студентам, що має розширити можливості навчання та зміцнити двосторонні відносини.

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Теги: студенти стипендія навчання

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