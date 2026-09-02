День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
Свято покликане відзначити важливу роль нотаріусів у захисті прав громадян
У середу, 2 вересня, Україна відзначає День нотаріату – професійне свято фахівців, які посвідчують документи та допомагають громадянам захищати свої законні права й інтереси. Цього дня традиційно вшановують працю нотаріусів, від якої значною мірою залежить належне оформлення важливих юридичних процедур.
«Главком» зібрав яскраві листівки та привітання зі святом.
Історія свята
День нотаріату в Україні було запроваджено указом президента від 22 лютого 2010 року №211/2010 «Про День нотаріату». Відтоді професійне свято щороку відзначають 2 вересня.
Рішення про встановлення Дня нотаріату ухвалили з огляду на важливу роль нотаріальної діяльності у розбудові правової держави. Нотаріуси сприяють громадянам, підприємствам, установам та організаціям у реалізації їхніх прав, а також забезпечують захист законних інтересів. Свято запровадили за ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.
Привітання з Днем нотаріуса у прозі
Вітаю з Днем нотаріату України! Бажаю правильних рішень, вдалих справ і чітких викладень. Нехай буде добрим здоров'я, нехай справи увінчуються успіхом, нехай життя приносить щастя і кохання, нехай поруч будуть хороші друзі. Бажаю плідних буднів і повноцінних вихідних.
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Вітаю з Днем нотаріуса! Бажаю тобі міцних нервів, позитивного настрою на робочому місці, адекватних клієнтів та безвідмовної техніки.
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З Днем нотаріуса України! Бажаю легких робочих днів, відсутності втоми, нових досягнень та безмежного натхнення. Нехай у твоєму серці завжди панує весняне сонце!
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Вітаю чудових людей, які зі знанням справи, вміло спираючись на наші закони, можуть відстояти честь і права добропорядних громадян. Бажаю успіху у вашій нелегкій праці. Бажаю, щоб усі справи вирішувалися справедливо. Адже саме завдяки вам може перемогти правда, а зло буде покарано. Бажаю благополуччя і в особистому житті. Нехай робочі стреси, проблеми та негаразди ніяк не вплинуть на позитивну атмосферу затишку у вашій родині. З Днем нотаріату!
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Вітаю з професійним святом – Днем нотаріуса! Нехай поза робочим кабінетом у вашому житті панують легкість, щира радість та тепло близьких.
Привітання з Днем нотаріуса у віршах
Якщо треба купувати
Якусь нерухомість,
Договір потрібно скласти –
Ти прийдеш на поміч.
Правильно усе запишеш,
Печатку поставиш,
Та в інші інстанції
Людину направиш!
З Днем тебе нотаріату –
Побільше терпіння,
Нехай хвалять тебе люди
За твоє уміння!
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Щиро я тебе вітаю
З днем нотаріату!
Не було, щоб із колегами
У тебе розбрату!
Розігнати тобі зичу
Усіх конкурентів,
Та побільше у житті
Радісних моментів!
Щоб в кишені були гроші,
Та при тім – немалі,
Щоб люди лише хороші
У тебе бували!
***
В день нотаріуса вам
Зичу випити сто грам!
Геть прогнати всі турботи,
Та забути про роботу!
Документи всі відкласти,
До наступного денька,
Вам же треба відпочити,
Бо у вас праця важка!
Тож розслабитись бажаю
Сьогодні по повній,
Ну, а завтра до роботи
Щоб були готові!
Привітання з Днем нотаріуса у листівках
Нагадаємо, 2 вересня світ відзначає річницю закінчення Другої світової війни та Всесвітній день кокоса.
Водночас сьогодні православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого мученика Маманта – покровителя домашньої худоби, а також преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського. Цього ж дня згадують преподобних Антонія і Феодосія Печерських – засновників Києво-Печерської лаври.
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