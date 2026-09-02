Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
Щороку День нотаріату відзначають 2 вересня
колаж: glavcom.ua

Свято покликане відзначити важливу роль нотаріусів у захисті прав громадян

У середу, 2 вересня, Україна відзначає День нотаріату – професійне свято фахівців, які посвідчують документи та допомагають громадянам захищати свої законні права й інтереси. Цього дня традиційно вшановують працю нотаріусів, від якої значною мірою залежить належне оформлення важливих юридичних процедур.

«Главком» зібрав яскраві листівки та привітання зі святом.

Історія свята

День нотаріату в Україні було запроваджено указом президента від 22 лютого 2010 року №211/2010 «Про День нотаріату». Відтоді професійне свято щороку відзначають 2 вересня.

Рішення про встановлення Дня нотаріату ухвалили з огляду на важливу роль нотаріальної діяльності у розбудові правової держави. Нотаріуси сприяють громадянам, підприємствам, установам та організаціям у реалізації їхніх прав, а також забезпечують захист законних інтересів. Свято запровадили за ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.

Привітання з Днем нотаріуса у прозі

Вітаю з Днем нотаріату України! Бажаю правильних рішень, вдалих справ і чітких викладень. Нехай буде добрим здоров'я, нехай справи увінчуються успіхом, нехай життя приносить щастя і кохання, нехай поруч будуть хороші друзі. Бажаю плідних буднів і повноцінних вихідних.

***

Вітаю з Днем нотаріуса! Бажаю тобі міцних нервів, позитивного настрою на робочому місці, адекватних клієнтів та безвідмовної техніки.

***

З Днем нотаріуса України! Бажаю легких робочих днів, відсутності втоми, нових досягнень та безмежного натхнення. Нехай у твоєму серці завжди панує весняне сонце!

***

Вітаю чудових людей, які зі знанням справи, вміло спираючись на наші закони, можуть відстояти честь і права добропорядних громадян. Бажаю успіху у вашій нелегкій праці. Бажаю, щоб усі справи вирішувалися справедливо. Адже саме завдяки вам може перемогти правда, а зло буде покарано. Бажаю благополуччя і в особистому житті. Нехай робочі стреси, проблеми та негаразди ніяк не вплинуть на позитивну атмосферу затишку у вашій родині. З Днем нотаріату!

***

Вітаю з професійним святом – Днем нотаріуса! Нехай поза робочим кабінетом у вашому житті панують легкість, щира радість та тепло близьких.

Привітання з Днем нотаріуса у віршах

Якщо треба купувати
Якусь нерухомість,
Договір потрібно скласти –
Ти прийдеш на поміч.

Правильно усе запишеш,
Печатку поставиш,
Та в інші інстанції
Людину направиш!

З Днем тебе нотаріату –
Побільше терпіння,
Нехай хвалять тебе люди
За твоє уміння!

***

Щиро я тебе вітаю
З днем нотаріату!
Не було, щоб із колегами
У тебе розбрату!

Розігнати тобі зичу
Усіх конкурентів,
Та побільше у житті
Радісних моментів!

Щоб в кишені були гроші,
Та при тім – немалі,
Щоб люди лише хороші
У тебе бували!

***

В день нотаріуса вам
Зичу випити сто грам!
Геть прогнати всі турботи,
Та забути про роботу!

Документи всі відкласти,
До наступного денька,
Вам же треба відпочити,
Бо у вас праця важка!

Тож розслабитись бажаю
Сьогодні по повній,
Ну, а завтра до роботи
Щоб були готові!

Привітання з Днем нотаріуса у листівках

День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки фото 1
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки фото 2
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки фото 3
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки фото 4
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки фото 5
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки фото 6

Нагадаємо, 2 вересня світ відзначає річницю закінчення Другої світової війни та Всесвітній день кокоса.

Водночас сьогодні православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого мученика Маманта – покровителя домашньої худоби, а також преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського. Цього ж дня згадують преподобних Антонія і Феодосія Печерських – засновників Києво-Печерської лаври.

Читайте також:

Теги: свята нотаріус свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня, 00:00
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня, 00:00
24 серпня Україна відзначає День Незалежності
Україна відзначає День Незалежності
24 серпня, 00:57
Календар свят у вересні 2026 року
Державні та міжнародні свята у вересні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 серпня, 20:30
Зеленський підписав указ про заходи, які допоможуть захистити українські національні святині
Зеленський підписав указ про захист національних святинь українського народу
15 серпня, 19:59

Суспільство

День нотаріату: скільки нотаріусів працює в Україні та де їх найбільше
День нотаріату: скільки нотаріусів працює в Україні та де їх найбільше
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
Здійснив близько тисячі бойових вильотів. Згадаймо Назарія Кріля
Здійснив близько тисячі бойових вильотів. Згадаймо Назарія Кріля
Початок осені приніс прохолоду та дощі: погода в Україні на 2 вересня 2026 року
Початок осені приніс прохолоду та дощі: погода в Україні на 2 вересня 2026 року
Верховна Рада ініціювала визнання злочинів СРСР на Закарпатті
Верховна Рада ініціювала визнання злочинів СРСР на Закарпатті
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
101K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
80K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
75K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Сьогодні, 10:31
Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Вчора, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Вчора, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Вчора, 12:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua