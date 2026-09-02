День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки

Свято покликане відзначити важливу роль нотаріусів у захисті прав громадян

У середу, 2 вересня, Україна відзначає День нотаріату – професійне свято фахівців, які посвідчують документи та допомагають громадянам захищати свої законні права й інтереси. Цього дня традиційно вшановують працю нотаріусів, від якої значною мірою залежить належне оформлення важливих юридичних процедур.

«Главком» зібрав яскраві листівки та привітання зі святом.

Історія свята

День нотаріату в Україні було запроваджено указом президента від 22 лютого 2010 року №211/2010 «Про День нотаріату». Відтоді професійне свято щороку відзначають 2 вересня.

Рішення про встановлення Дня нотаріату ухвалили з огляду на важливу роль нотаріальної діяльності у розбудові правової держави. Нотаріуси сприяють громадянам, підприємствам, установам та організаціям у реалізації їхніх прав, а також забезпечують захист законних інтересів. Свято запровадили за ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.

Привітання з Днем нотаріуса у прозі

Вітаю з Днем нотаріату України! Бажаю правильних рішень, вдалих справ і чітких викладень. Нехай буде добрим здоров'я, нехай справи увінчуються успіхом, нехай життя приносить щастя і кохання, нехай поруч будуть хороші друзі. Бажаю плідних буднів і повноцінних вихідних.

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Вітаю з Днем нотаріуса! Бажаю тобі міцних нервів, позитивного настрою на робочому місці, адекватних клієнтів та безвідмовної техніки.

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З Днем нотаріуса України! Бажаю легких робочих днів, відсутності втоми, нових досягнень та безмежного натхнення. Нехай у твоєму серці завжди панує весняне сонце!

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Вітаю чудових людей, які зі знанням справи, вміло спираючись на наші закони, можуть відстояти честь і права добропорядних громадян. Бажаю успіху у вашій нелегкій праці. Бажаю, щоб усі справи вирішувалися справедливо. Адже саме завдяки вам може перемогти правда, а зло буде покарано. Бажаю благополуччя і в особистому житті. Нехай робочі стреси, проблеми та негаразди ніяк не вплинуть на позитивну атмосферу затишку у вашій родині. З Днем нотаріату!

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Вітаю з професійним святом – Днем нотаріуса! Нехай поза робочим кабінетом у вашому житті панують легкість, щира радість та тепло близьких.

Привітання з Днем нотаріуса у віршах

Якщо треба купувати

Якусь нерухомість,

Договір потрібно скласти –

Ти прийдеш на поміч.

Правильно усе запишеш,

Печатку поставиш,

Та в інші інстанції

Людину направиш!

З Днем тебе нотаріату –

Побільше терпіння,

Нехай хвалять тебе люди

За твоє уміння!

***

Щиро я тебе вітаю

З днем нотаріату!

Не було, щоб із колегами

У тебе розбрату!

Розігнати тобі зичу

Усіх конкурентів,

Та побільше у житті

Радісних моментів!

Щоб в кишені були гроші,

Та при тім – немалі,

Щоб люди лише хороші

У тебе бували!

***

В день нотаріуса вам

Зичу випити сто грам!

Геть прогнати всі турботи,

Та забути про роботу!

Документи всі відкласти,

До наступного денька,

Вам же треба відпочити,

Бо у вас праця важка!

Тож розслабитись бажаю

Сьогодні по повній,

Ну, а завтра до роботи

Щоб були готові!

Привітання з Днем нотаріуса у листівках

Нагадаємо, 2 вересня світ відзначає річницю закінчення Другої світової війни та Всесвітній день кокоса.

Водночас сьогодні православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого мученика Маманта – покровителя домашньої худоби, а також преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського. Цього ж дня згадують преподобних Антонія і Феодосія Печерських – засновників Києво-Печерської лаври.