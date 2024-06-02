Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ

Священнослужителі УПЦ МП залякували селян, називали їх колаборантами, погрожували анафемами

У селі Зеленів Вижницького району на Буковині громада проголосувала за перехід до Православної церкви України. Про це розповів військовослужбовець, уродженець села Зеленів Віталій Аврам.

«Вітаю дорогих односельців із офіційним переходом до Правослаславної церкви України! Цивілізований та розумний світ перемагає! Дуже приємна перемога! Правда, кажуть, що з церкви винесли більшість майна. Та нехай, духовність не майном відображається. Слава Україні!», – написав Віталій Аврам.

Він розповів molbuk.ua, що «за» проголосували 108 мешканців громади, «проти» було лише 10 осіб. Попри всі спроби зірвати голосування, подія таки відбулася.

Зі слів Віталія Аврама, процес переходу супроводжувався різними перешкодами з боку місцевих священнослужителів УПЦ МП. Зокрема, розповів військовослужбовець у соцмережах, селян залякували, називали колаборантами, погрожували анафемами, відмовами у молитвах за здоров'я чи упокій, і натякали, що заборонять відвідувати церкву.

Нагадаємо, в Україні все більше релігійних громад переходять до ПЦУ. Станом на кінець грудня 2023 року, майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України після повномасштабного вторгнення. Відповідні дані опублікувала платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».