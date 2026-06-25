Чому на балконі +45°С, а в прогнозі значно менше: синоптики розкрили секрет

На сонячному боці або поруч із розпеченою стіною термометр фіксує нагрівання самого приладу та поверхонь, а не температуру повітря

Побутові термометри за вікном часто лякають екстремальними градусами, які суттєво відрізняються від офіційних даних синоптиків

У спекотні літні дні соцмережі рясніють фотографіями домашніх термометрів із «пекельними» позначками +40°С і вище. Водночас офіційні прогнози погоди дають значно скромніші цифри. Чому виникає така різниця та кому насправді вірити? Розгадку цього феномена пояснили фахівці Полтавського обласного центру з гідрометеорології, передає «Главком».

Чому домашній термометр «бреше»?

Причина криється у звичайній фізиці. У сонячний день предмети навколо нас – асфальт, бетон, цегляні стіни будинків та металеві підвіконня – нагріваються значно сильніше за саме повітря, а потім активно віддають це тепло.

Коли термометр висить на сонячному боці або навіть у затінку, але поруч із розпеченою стіною, він фіксує не температуру повітряної маси, а температуру нагрівання самого приладу та поверхонь навколо нього.

Як вимірюють температуру фахівці

Щоб отримати чистий і об'єктивний показник повітря, метеорологи в усьому світі використовують спеціальну конструкцію – психрометричну будку Томаса Стівенсона, винайдену ще у 1864 році. Попри розвиток технологій, її принцип залишається незмінним уже понад 150 років. Назву будка отримала від психрометра – приладу для вимірювання температури та вологості повітря, що є одним із основних інструментів усередині неї.

На перший погляд психрометрична будка нагадує невеликий дерев'яний будиночок на ніжках. Проте кожна деталь її конструкції має важливе призначення.

Психрометрична будка Томаса Стівенсона фото: meteo.gov.uа

Будка встановлюється на відкритому метеорологічному майданчику, подалі від будівель, дерев та інших об'єктів, які можуть впливати на циркуляцію повітря або створювати додатковий нагрів.

Термометри в ній розміщуються на висоті два метри над землею, щоб мінімізувати вплив підстильної поверхні, при цьому отримуючи дані в приземному шарі повітря, де перебуває людина. Традиційно дверцята будки відкриваються на північ, що дозволяє уникнути потрапляння прямих сонячних променів на прилади під час проведення спостережень.

Прилади для вимірювання температури повітря у психрометричній будці Томаса Стівенсона фото: meteo.gov.ua

Стіни будки пофарбовані в білий колір, який добре відбиває сонячне випромінювання та запобігає надмірному нагріванню конструкції. Замість суцільних стін використовуються жалюзійні решітки. Через них повітря вільно проходить усередину, забезпечуючи постійне провітрювання, водночас захищаючи прилади від прямого сонячного проміння. Додатковий захист від нагрівання забезпечує подвійний дах із повітряним прошарком між його частинами.

Всередині психрометричної будки розміщуються прилади для вимірювання температури та вологості повітря. У класичному варіанті це сухий і змочений термометри психрометра, максимальний і мінімальний термометри. На сучасних автоматизованих метеостанціях дедалі частіше використовуються електронні датчики, однак принцип залишається незмінним: вимірювання повинні проводитися в умовах вільної циркуляції повітря та захисту від сторонніх впливів.

Саме стандартизовані умови спостережень є однією з головних причин, чому даним метеостанцій можна довіряти. Всі метеорологічні станції працюють за єдиними міжнародними вимогами, розробленими Всесвітньою метеорологічною організацією. Завдяки цьому температура, виміряна в Україні, може коректно порівнюватися з результатами спостережень у будь-якій іншій країні світу. Крім того, метеорологічні прилади регулярно проходять перевірку та повірку, що гарантує їхню точність.

Температура та «відчуття»: у чому різниця?

Метеорологи нагадують: температура на термометрі та те, як її сприймає наш організм – різні речі. На теплове самопочуття людини сильно впливають вологість і вітер. За високої вологості спека переноситься значно важче. Саме тому в прогнозах з'явився показник «відчується як» – розрахункова величина, яка ближча до реальних людських відчуттів, ніж «сухі» градуси з метеостанцій.

Тож, якщо ваш термометр на балконі зашкалює, не поспішайте звинувачувати синоптиків у помилці. Він просто показує, як сильно нагрілася ваша оселя.

Нагадаємо, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня. Наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів. Найспекотніше буде у західних областях – місцями температура може піднятися до +35 градусів і навіть трохи вище. Водночас схід України залишиться під впливом хмарної погоди з локальними дощами. Там денні максимуми будуть нижчими – близько +23…+28 градусів.