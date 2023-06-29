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Як діяти жертвам домашнього насильства. КМДА оприлюднила алгоритм

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як діяти жертвам домашнього насильства. КМДА оприлюднила алгоритм
У Києві за чотири роки жодна жертва не повернулася назад до кривдника
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Телефон гарячої лінії для постраждалих від насильства: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 з мобільного

Жертви домашнього насильства можуть звернутися по допомогу за номером гарячої лінії або у спеціальні центри. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«У нас є телефон гарячої лінії: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00  з мобільного. Там 24/7, безоплатно та абсолютно конфіденційно працюють психологи. Якщо є потреба, до вас виїде мобільна бригада соціально-психологічної допомоги та доставить до кризових кімнат чи притулків. Зрозуміло, що їхнє місце розташування ми не розголошуємо з міркувань безпеки», – зауважила Хонда.

Також за адресами Іллєнка, 20 та Райдужна, 6-А є центри, куди можна прийти по допомогу. Крім того, у випадку домашнього насильства можна зателефонувати до поліції: залежно від випадку правоохоронці залучать спеціалістів.

«Я все ж, перш за все, раджу користуватися «Телефоном довіри» за номером 15-00. Там вам скажуть конкретний алгоритм дій. Якщо у вас є можливість самостійно піти з дому, скажуть, які документи з собою взяти, куди саме піти, до якої точки. Якщо немає, то до вас може приїхати мобільна бригада, до якої входять і соціальний працівник, і психолог. Вас привезуть до кризової кімнати (шелтера), де зможете перебувати певний час. Це – звичайна квартира з усім необхідним для нормального проживання, там є предмети першої необхідності, харчі», – сказала заступниця голови КМДА.

Вона додала, що Фонд ООН у галузі народонаселення передав автомобілі для роботи мобільних бригад, а також інклюзивний мікроавтобус для перевезення людей з інвалідністю.

Хонда наголосила, що за чотири роки жодна жертва не повернулася назад до кривдника. «І ми цим результатом дуже пишаємося, адже це означає, що ми робимо все правильно, що система справді працює та допомагає. Фахівці дуже довго, дуже ґрунтовно працюють із клієнтами, особливо якщо це жінка з дитиною», – розповіла Хонда.

Вона зазначила, в українському законодавстві відсутнє є таке поняття, як економічне насильство – воно включає не лише фінансові обмеження або ж примус до праці з відбиранням коштів, але й обмеження у їжі, одязі, необхідних ліках, користуванні майном, перешкоджання в отриманні лікарської допомоги, в отриманні освіти тощо.

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд». З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА. 

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік два дні ґвалтував та різав ножем жінку, а потім порізав їй горло і вдарив ножем у живіт. Потерпілій дивом вдалося вирватись після катувань. Відомо, що в минулому зловмисник відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

Крім того, у Броварах чоловік зґвалтував чотирирічну дівчинку. Мати залишила дитину у подруги – їй було потрібно до лікаря. До помешкання, де перебувала дівчинка, прийшов знайомий їх родичів. Він і зґвалтував дитину, коли жінка відволіклася. Вона прийшла до кімнати почувши, що дитина плаче. Це налякало ґвалтівника і він утік з квартири. Зловмисником виявився 48-річний чоловік, раніше судимий за розбій та грабіж.

Зауважимо, на Київщині жінка віддала дітей у сексуальне рабство за 100 грн. Мати передала 13-річну дочку та 11-річного сина знайомому для сексуальних розваг та виготовлення порнографічних матеріалів. Окрім цього, вона теж брала участь у сексуальному насильстві над дітьми.

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Теги: домашнє насильство Марина Хонда

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