Яке релігійне свято відзначається 28 червня 2026: традиції та молитва

О, святі угодники Божі, безсрібники і чудотворці Кире та Іване! Погляньте з небесної висоти на нас, грішних, що в скорботах та недугах до вашої допомоги вдаються. Ви за життя свого земного лікарське мистецтво поєднували з глибокою вірою, зцілюючи душі й тіла людські безкорисливо, лише з любові до ближнього.

Благаємо вас, святі цілителі: випросіть у Милосердного Господа прощення гріхів наших, зміцнення віри та даруйте зцілення від хвороб, що мучать нас (тут можна назвати імена тих, за кого молитесь). Очистіть серця наші від гніву, заздрості та зневіри, наповніть їх миром і духовною радістю.

Будьте нашими покровителями, захистіть від усякого зла і підтримайте лікарів, що трудяться заради порятунку життів. Нехай через ваше заступництво прославляється пресвяте ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь