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Яке релігійне свято відзначається 28 червня 2026: традиції та молитва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Яке релігійне свято відзначається 28 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 28 червня в церковному календарі – День перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана

28 червня православна церква вшановує перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана

Яке релігійне свято відзначається 28 червня 2026: традиції та молитва фото 1

28 червня православні віряни відзначають важливу церковну дату – день перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

Ці святі, які жили за часів пізньої Римської імперії, є одними з найшанованіших лікарів у християнській традиції. Своє прізвисько «безсрібники» вони отримали через те, що зцілювали хворих абсолютно безкоштовно. Кир та Іван поєднували медичну допомогу з щирою молитвою, духовною розрадою та глибокою вірою.

Після їхньої мученицької кончини перенесення мощей святих стало знаковою подією для ранньої Церкви, символізуючи тріумф життя над смертю. На честь цієї події у різних куточках християнського світу зводили храми, а віряни збиралися на урочисті богослужіння. І сьогодні святі Кир та Іван вважаються небесними покровителями медиків і пацієнтів, до яких звертаються з молитвами про одужання.

Молитви дня

О, святі угодники Божі, безсрібники і чудотворці Кире та Іване! Погляньте з небесної висоти на нас, грішних, що в скорботах та недугах до вашої допомоги вдаються. Ви за життя свого земного лікарське мистецтво поєднували з глибокою вірою, зцілюючи душі й тіла людські безкорисливо, лише з любові до ближнього.

Благаємо вас, святі цілителі: випросіть у Милосердного Господа прощення гріхів наших, зміцнення віри та даруйте зцілення від хвороб, що мучать нас (тут можна назвати імена тих, за кого молитесь). Очистіть серця наші від гніву, заздрості та зневіри, наповніть їх миром і духовною радістю.

Будьте нашими покровителями, захистіть від усякого зла і підтримайте лікарів, що трудяться заради порятунку життів. Нехай через ваше заступництво прославляється пресвяте ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь

Народні вірування та прикмети

  • Ясне і сонячне небо – літо буде спекотним, але з невеликою кількістю дощів.
  • Повіяв північний вітер – найближчим часом чекайте на похолодання.
  • Птахи розспівалися на світанку – погода порадує теплом.

Що заборонено робити цього дня

  • Вступати в конфлікти, сваритися та злитися.
  • Поширювати плітки, заздрити чи виявляти жадібність.
  • Піддаватися смутку та зневірі, адже це руйнує душевну гармонію.

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Теги: релігія церква православна церква Україна свято

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