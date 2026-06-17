Метеорологи спрогнозували до 45 градусів у кількох країнах

Купання у фонтані у парку Люстгартен у Берліні

Синоптики попередили про «тепловий купол», який може принести Європі одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки

Країни Західної Європи вже найближчими днями можуть зіткнутися з різким підвищенням температури повітря. В окремих регіонах Іспанії, Португалії та Франції стовпчики термометрів можуть піднятися до 45 градусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskieradio24.

Спека охопить Західну Європу

За даними синоптиків, потужна хвиля спеки почне посилюватися наприкінці цього тижня. Найбільше від високих температур можуть постраждати країни Західної Європи.

З понеділка по середу температура в південних районах Іспанії, Португалії та Франції може досягти 43-45 градусів. Найвищі показники прогнозують в іспанській Андалусії.

Метеорологи зазначають, що в окремих районах температура може виявитися приблизно на 20 градусів вищою за кліматичну норму для другої половини червня. Такі показники можуть наблизитися до історичних рекордів для цього періоду року.

Близько 40 градусів очікується також у Мадриді та Парижі. У Римі, Відні та Будапешті прогнозують понад 35 градусів тепла. Спекотна погода тимчасово охопить і південні райони Великої Британії, включно з Лондоном.

За попередніми оцінками, у країнах Середземноморського регіону аномально високі температури можуть утримуватися до кінця червня. В окремих районах спека може затягнутися ще довше.

Що спричинило аномальне потепління

Причиною такого потепління синоптики називають так званий «тепловий купол». Це метеорологічне явище виникає через потужну область високого тиску, яка блокує рух повітряних мас і фактично утримує гаряче повітря над великою територією.

У результаті тепло накопичується, кількість хмар зменшується, а температура продовжує зростати протягом кількох днів або навіть тижнів. Саме тому «теплові куполи» часто стають причиною наймасштабніших хвиль спеки.

Температури можуть наблизитися до рекордів

Метеорологічні моделі свідчать, що деякі райони Іспанії та Франції можуть наблизитися до одних із найвищих червневих температур за всю історію спостережень. Водночас синоптики наголошують, що остаточні показники ще можуть коригуватися залежно від розвитку атмосферних процесів.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігається значно прохолодніша погода. За прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві та Київській області температура повітря найближчими днями становитиме близько 21-22 градусів тепла. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Раніше синоптики повідомляли, що протягом 16-20 червня кількість опадів в Україні поступово зменшуватиметься, а температура повітря почне підвищуватися як у денні, так і в нічні години. Найвідчутніше потепління прогнозується наприкінці робочого тижня.