У квітні Харків зазнав рекордних руйнувань через російські атаки

Минулого місяця місто пережило наймасованіші удари з початку повномасштабного вторгнення

Квітень у Харкові став рекордним за масштабами руйнувань від обстрілів військ Російської Федерації. Загалом від ворожих атак постраждали понад пʼять сотень будівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що роботи з відновлення тривають, а люди працюють 24 години на добу, щоб усунути наслідки ворожих ударів.

«Минулого місяця наше місто пережило наймасованіші удари з початку повномасштабного вторгнення. Та, на жаль, квітень був рекордним не тільки за кількістю обстрілів, а й за масштабами руйнувань. Від прямих влучань та вибухових хвиль постраждали 533 будівлі. Це сотні зруйнованих дахів, пошкоджених фасадів, розбитих вікон», – йдеться в повідомленні.

За словами Терехова, за квітень у квартирах, на балконах, у під’їздах вибито 10 533 вікон. Це взагалі небачений обсяг, що є окремою проблемою.

«Нам вдалося закрити понад 90% – 9830 вікон. Але це лише тимчасово. Повного скління поки немає. А зима ближче, ніж здається. Тому зараз це наш головний виклик», – наголосив мер Харкова.

Міський голова додав, що наразі докладаються усі зусилля, щоб встигнути зробити все до холодів, зокрема проводиться співпраця з фондами та надається допомога мешканцям в оформленні заявок на державну компенсацію.

«Окремий фронт – покрівлі. Пошкоджено 147 дахів, 109 з них відремонтовані. Роботи багато, але не зупиняємось. Як ви розумієте, навантаження на комунальні служби – титанічне. Люди працюють 24/7», – написав Терехов.

Нагадаємо, другу ніч поспіль російські дрони атакують Харків. Минулого вечора ворожий безпілотник поцілив у АЗС в одному з районів Харкова.

Як повідомлялося, російська армія здійснила масштабну атаку на Харків дронами-камікадзе типу «Герань-2». У Харкові внаслідок двох хвиль ударів було поранено більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей.

29 квітня російські війська атакували Київ безпілотниками. В результаті падіння збитих дронів постраждала база відпочинку у Деснянському районі міста.

До слова, за нинішніх темпів просування на фронті Російській Федерації знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.