Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У квітні Харків зазнав рекордних руйнувань через російські атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У квітні Харків зазнав рекордних руйнувань через російські атаки
Від прямих влучань та вибухових хвиль постраждали 533 будівлі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Минулого місяця місто пережило наймасованіші удари з початку повномасштабного вторгнення

Квітень у Харкові став рекордним за масштабами руйнувань від обстрілів військ Російської Федерації. Загалом від ворожих атак постраждали понад пʼять сотень будівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що роботи з відновлення тривають, а люди працюють 24 години на добу, щоб усунути наслідки ворожих ударів.

«Минулого місяця наше місто пережило наймасованіші удари з початку повномасштабного вторгнення. Та, на жаль, квітень був рекордним не тільки за кількістю обстрілів, а й за масштабами руйнувань. Від прямих влучань та вибухових хвиль постраждали 533 будівлі. Це сотні зруйнованих дахів, пошкоджених фасадів, розбитих вікон», – йдеться в повідомленні.

За словами Терехова, за квітень у квартирах, на балконах, у під’їздах вибито 10 533 вікон. Це взагалі небачений обсяг, що є окремою проблемою.

«Нам вдалося закрити понад 90% – 9830 вікон. Але це лише тимчасово. Повного скління поки немає. А зима ближче, ніж здається. Тому зараз це наш головний виклик», – наголосив мер Харкова.

Міський голова додав, що наразі докладаються усі зусилля, щоб встигнути зробити все до холодів, зокрема проводиться співпраця з фондами та надається допомога мешканцям в оформленні заявок на державну компенсацію.

«Окремий фронт – покрівлі. Пошкоджено 147 дахів, 109 з них відремонтовані. Роботи багато, але не зупиняємось. Як ви розумієте, навантаження на комунальні служби – титанічне. Люди працюють 24/7», – написав Терехов.

Нагадаємо, другу ніч поспіль російські дрони атакують Харків. Минулого вечора ворожий безпілотник поцілив у АЗС в одному з районів Харкова.

Як повідомлялося, російська армія здійснила масштабну атаку на Харків дронами-камікадзе типу «Герань-2». У Харкові внаслідок двох хвиль ударів було поранено більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей.

29 квітня російські війська атакували Київ безпілотниками. В результаті падіння збитих дронів постраждала база відпочинку у Деснянському районі міста.

До слова, за нинішніх темпів просування на фронті Російській Федерації знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

Читайте також:

Теги: Харків Ігор Терехов обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою травмувались двоє осіб
У Харкові внаслідок вибуху невідомого пристрою травмувались двоє осіб
30 квiтня, 23:47
Окупанти вдарили по Харкову 16 дронами
Атака на Харків: кількість постраждалих зросла (оновлено)
30 квiтня, 10:39
Ворожі дрони атакували Харків
Росія вдарила дронами по Харкову: ДСНС показала кадри наслідків
30 квiтня, 02:50
Попри удар по лікарні, серед пацієнтів та лікарів постраждалих немає.
З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові після ворожої атаки (відео)
29 квiтня, 23:58
Цієї ночі Україна перебувала під атакою ворожих безпілотників та ракет
Росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами: головне за ніч
24 квiтня, 05:51
В Одесі розгорілися пожежі після атаки БпЛА
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
23 квiтня, 05:51
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи
18 квiтня, 22:36
Обстріл Харкова, нові санкції проти росіян. Головне за 18 квітня
Обстріл Харкова, нові санкції проти росіян. Головне за 18 квітня
18 квiтня, 21:13
Росія знову вдарила по Харкову
Росія атакувала українські міста в Страсну п’ятницю: реакція Зеленського
18 квiтня, 10:59

Події в Україні

Міноборони РФ заявляє про створення «смуги безпеки» поблизу Сумщини
Міноборони РФ заявляє про створення «смуги безпеки» поблизу Сумщини
У квітні Харків зазнав рекордних руйнувань через російські атаки
У квітні Харків зазнав рекордних руйнувань через російські атаки
Кремлю знадобляться століття, щоб повністю захопити Україну – Forbes
Кремлю знадобляться століття, щоб повністю захопити Україну – Forbes
Міноборони допустило до експлуатації понад 120 нових видів озброєння у квітні
Міноборони допустило до експлуатації понад 120 нових видів озброєння у квітні
Ворог окупував Тарасівку та просунувся біля Сухої Балки на Донеччині – DeepState
Ворог окупував Тарасівку та просунувся біля Сухої Балки на Донеччині – DeepState
У Житомирі через екологічну загрозу школи йдуть на дистанційне навчання
У Житомирі через екологічну загрозу школи йдуть на дистанційне навчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
67K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
65K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
22K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
14K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua