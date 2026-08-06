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У Варшаві раптово скасували масштабний український фестиваль

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Варшаві раптово скасували масштабний український фестиваль
Благодійний захід Gremi Borsch Fest, запланований на 6 вересня, не відбувся через масові відмови у наданні майданчика для проведення
фото: facebook.com/GremiFoundation

Організатори пів року шукали майданчик, але в останній момент отримали відмову від усіх локацій

У Варшаві скасували благодійний фестиваль Gremi Borsch Fest, який мав відбутися 6 вересня. Організатори заявили, що протягом понад шести місяців шукали майданчик для проведення заходу, однак не змогли знайти жодної локації, яка б погодилася прийняти фестиваль. Про це пише «Главком» з посиланням на офіційну заяву Gremi Foundation.

За словами організаторів, пошуки відповідного майданчика у Варшаві тривали понад шість місяців. Представники фонду зверталися як до приватних власників, так і до муніципальних структур міста Варшави. Після тривалих пошуків вдалося досягти попередньої домовленості з одним із власників, однак незадовго до проведення заходу той відмовився від співпраці. Інші варіанти, які розглядалися, також завершилися відмовами.

У фонді наголосили, що не роблять висновків про причини ситуації та не пов'язують її з упередженим ставленням до українців.

«Ми щиро сподіваємося, що це лише прикрий збіг обставин, а не наслідок зростання напруги навколо українців у Польщі», – зазначили організатори.

Фестиваль мав стати великим благодійним заходом, кошти з якого планували спрямувати на підтримку України.

За інформацією Gremi Foundation, з 2022 року проєкт перетворився на одну з найбільших українських культурно-благодійних ініціатив у Польщі. За цей час фонд провів понад 30 фестивалів у 14 польських містах, під час яких вдалося зібрати понад 4,6 млн злотих на допомогу Україні.

Наприклад, лише 5 липня 2026 року фестиваль у Кракові зібрав 187,8 тис. злотих (близько 43,2 тис. євро) для підтримки українських військових. Захід проходив під патронатом Генерального консульства України в Кракові та став одним із найбільших українських культурних фестивалів у Польщі цього року.

Організатори зазначили, що скасування варшавського фестивалю стало для команди важким рішенням. Водночас вони запевнили, що продовжать проводити благодійні заходи в інших містах Польщі та працюватимуть над пошуком нових можливостей для проведення Gremi Borsch Fest у майбутньому.

Водночас варто зазначити, що станом на момент публікації польські державні органи чи влада Варшави не оприлюднили власних коментарів щодо причин відсутності локації для фестивалю. Також немає підтверджень, що відмови були пов'язані з політичними чи антиукраїнськими мотивами.

Нагадаємо, в кінці липня у Вроцлаві стався черговий напад на громадян України, які, за словами постраждалих, зазнали агресії через український акцент. Генеральне консульство України звернулося до польської поліції із запитом щодо обставин інциденту та закликало до всебічного й оперативного розслідування. Дипломати також заявили про зростання кількості нападів на українців у Польщі.

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Теги: українці за кордоном фестиваль Україна Польща

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