Понад 25 букетів з передової. Військовий дивує кохану навіть на війні (фото)

Андрій Нетикша уже впродовж двох років дарує коханій квіти з передової

Боєць 130-го батальйону Андрій Нетикша з позивним «Нєшон» подарував коханій понад 25 букетів із Бахмута, Нью-Йорка, Часового Яру, Торецька, Кордюмівки та Іванівського. Про це розповідає 241-ша окрема бригада територіальної оборони ЗСУ на своїй сторінці в Instagram, повідомляє «Главком».

Андрій Нетикша уже впродовж двох років дарує коханій квіти з передової. Кожен букет має свою історію: інколи це звичайний бузок, бувають польові маки, фіалки, півонії або ромашки. Чоловік нарвав букет тюльпанів із клумби у покинутому й напівзруйнованому Бахмуті під обстрілами: «Хай пробачать мені комунальники, але на той час із міста вже евакуювали всіх цивільних», – напівжартома виправдовується «Нєшон».

У самій бригаді зазначають, що Андрій Нетикша – справжній романтик, бо повіз букет з передової до прифронтового Краматорську, в якому живе його кохана.

«Ми познайомилися випадково, коли мені було дуже важко. Я тоді не міг пережити загибель побратимів. У мене була депресія, і мені було байдуже – житиму я далі чи ні», – розповідає військовий про обставини знайомства з коханою.

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Боєць 130-го батальйону Андрій Нетикша уже подарував коханій понад 25 букетів із передової фото: 130 окремий батальйон 241 ОБр Сил ТрО ЗСУ

Нетикша додав: «Того дня я приїхав до міста зробити фото на документи. І ти знаєш, я їхав за кермом і, коли побачив її на вулиці, раптом світ розвиднився, так наче туман зник. Тоді Софія вдихнула в мене свіже повітря. Із цього моменту я ожив, я знову почав добре працювати. Вона мене розуміє, і це головне. Ми обоє щасливі вже два роки».

Раніше боєць-прикордонник з бригади Гвардії наступу «Помста» зустрів кохану з потяга на вокзалі Кривого Рогу та зробив їй пропозицію.