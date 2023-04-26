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Львівський туроператор під час війни наймає на роботу росіян: українці обурені

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Львівський туроператор під час війни наймає на роботу росіян: українці обурені
Відома українська компанія наймає на роботу росіян та білорусів з ЄС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Український туроператор проігнорував невдоволення українців

Український організатор автобусних турів «Адріатик Тревел» потрапив у скандал через те, що приймає на роботу гідів з Росії та Білорусі. Про це повідомляють «Факти».

Український туроператор з автобусних турів «Адріатик Тревел» винаймає в ЄС гідів із Росії чи Білорусії та не попереджає клієнтів про це, а також про те, що тури проводяться російською мовою.

«Виходить, що українські громадяни, які сплатили компанії за туристичні послуги та екскурсії, побічно профінансували безтурботне життя «хорошим» росіянам чи білорусам на території ЄС», – йдеться у повідомленні.

Представники компанії не відреагували на суспільний резонанс та почали видаляти негативні коментарі про свої послуги у мережі.

Львівський туроператор під час війни наймає на роботу росіян: українці обурені фото 1

Виявилося, що екскурсію в Ганновері українцям проводила гід з Росії. Негативний коментар не протримався й пів доби на сторінці туроператора: його було заблоковано для показу всім користувачам. 

Львівський туроператор під час війни наймає на роботу росіян: українці обурені фото 2

Після дублювання тексту іншим туристом, який має на сервісі статус «місцевий експерт», львівський туроператор мав вже якось відреагувати. За словами представника компанії, екскурсії проводять ліцензовані гіди, які мають на це дозвіл. 

Львівський туроператор під час війни наймає на роботу росіян: українці обурені фото 3
Львівський туроператор під час війни наймає на роботу росіян: українці обурені фото 4

На інші коментарі представники компанії вже не відповідали, а від офіційних коментарів з приводу співпраці з росіянами та білорусами утрималися. 

Нагадаємо, що сьогодні в столичній школі прогримів скандал: учасники самоврядування обрали для краватки колір, що став тригером для українців. Школярі начебто одягнули на себе «піонерські галстуки».

Теги: Львів скандал росіяни

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