Міноборони пояснило, чому деякі українці не можуть отримати QR-код у «Резерв+»

За словами заступниці Умєрова, 62 тис. користувачів успішно завантажили електронний військово-обліковий документ

QR-код, який заміняє військовий квиток, поки зʼявився не у всіх користувачів застосунку «Резерв+». Однак незабаром абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

«Так, як ми запускаємо інтеграційно, тобто декількома хвилями, абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа. Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тис. користувачів. Це дуже великий попит. Оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок буде абсолютно всім доступний в маркетах», – заявила вона.

При цьому заступниця Умєрова додала, що відсьогодні доступ до застосунку матимуть 176 країн.

«Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями... Буквально протягом сьогоднішнього дня, декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку», – заявила посадовиця.

За словами Черногоренко, електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабінету міністрів.

«Власне функціонал запущено. Цей документ вже зафіксований, легалізований постановою Кабміну. Нарешті сталася історична подія. Електронний документ повністю прирівняний до паперового. Тобто цю «домашню роботу» уряд, Міністерство оборони виконали. Ми зможемо технічно надати доступ усім користувачам», – каже заступниця міністра.

Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розвінчала у себе в Facebook п’ять міфів про застосунок «Резерв+».

До слова, оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці.