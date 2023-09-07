7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні в Україні відзначають День військової розвідки

7 вересня відзначається День воєнної розвідки в Україні, День заснування Google та міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна. Віряни вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокоречінського.

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День військової розвідки України

1 червня 2007 року глава Міністерства оборони України підписав наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7 вересня. Ця дата була обрана не випадково, саме в цей день, в 1992-му році вийшов Указ президента України, який відкрив нову сторінку в історії оборонного відомства суверенної держави.

Події, особливо останнього століття, показали як важлива і ефективна військова розвідка. Її відомство зовсім не афішує себе. Про її подвиги ми зазвичай дізнаємося набагато пізніше, ніж вони мають місце бути. В основному це відбувається на підставі відкритих документів, які стають доступні нашому суспільству по закінченню строків давності грифу «цілком таємно» і свідчать про безпрецедентні подвиги наших військових розвідників, для яких їхня діяльність не виходить за рамки звичайних відпрацьованих ситуацій.

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День заснування Google

День заснування Google (Google Commemoration Day) відзначається щороку 7 вересня, на честь створення однієї з найпопулярніших пошукових систем у світі. Цей день присвячений інноваційним технологіям Google, його історії та впливу на наше повсякденне життя. Доменне ім’я Google було зареєстровано 15 вересня 1997 року, а компанія була офіційно зареєстрована 7 вересня 1998 року в Каліфорнії.

День заснування Google – це свято інновацій, потенціалу людської творчості та невпинного прагнення до знань. Це день для роздумів про те, як проста ідея перетворилася на глобальне явище, що торкнулася майже всіх аспектів нашого життя. Від відповідей на наші найтривіальніші запитання до навігації невідомими містами – Google став невід’ємною частиною нашого повсякденного існування.

Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна

Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна відзначається по всьому світу 7 вересня. Основне його завдання – поширення інформації про один з найважчих типів м’язової дистрофії, в тому числі про важливість ранньої діагностики та щоденної підтримуючої терапії.

М’язова дистрофія Дюшенна, також відома як міодістрофія Дюшенна і міопатія Дюшенна, – генетичне захворювання, назване на честь французького лікаря-невролога, який в 1861 році першим його описав.

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Міодистрофією Дюшенна хворіють в основному хлопчики (приблизно 1 з 3,500 новонароджених), але іноді у дівчаток, в чиєму генотипі присутній один дефектний ген, можуть проявлятися полегшені симптоми. Зазвичай перші симптоми міодистрофії проявляються у віці близько 4 років. Вони швидко прогресують, і до 12 років більшість хворих не здатні пересуватися без інвалідного візка. Також для м’язової дистрофії Дюшенна характерний сколіоз, проблеми з диханням і серцем, зниження інтелекту. Середня тривалість життя хворих – 26 років, однак при гарному догляді і регулярній підтримуючій терапії вони можуть дожити до 30-40 років.

Яке сьогодні релігійне свято

7 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Луки Глибокоречінського. Народився він у місті Каппадокія та в історію Церкви увійшов як третій ігумен Спасової обителі, яка ще називалася «Глибокі ріки». Всі монахи в монастирі вели аскетичний спосіб життя та постійно дотримувалися посту, який межував з голодуванням. Також ченці щодня поширювали серед людей Слово Боже. Особливою справедливістю та побожністю серед інших вирізнявся Лука.

Що не можна робити цього дня

Позичати гроші або давати хліб – можна нажити собі неприємностей.

Не можна дівчаткам дарувати ляльок, тому що вони будуть безплідними в заміжжі.

Не дозволено йти свататися, бо результат буде негативним.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на 7 вересня:

дивилися, який сьогодні день: чорні хмари – буде дощ, білі хмари – чекайте на негоду;

журавлі летять високо і повільно – осінь буде дощовою та холодною;

на хвойних деревах шишки ростуть низько – скоро вдарять перші морози, а якщо високо – зима буде пізньою;

шишки закриваються і стають щільними – до сильної негоди.

Серед наших предків існувало чимало цікавих традицій, пов'язаних з цим днем. Насамперед, його вважали сумним, адже в багатьох регіонах вже закінчувалося літо. А ще цього дня дівчата і жінки чистили цибулю з нового урожаю, яка викликала сльози. Дівчата навіть заплітали овоч у коси та молилися святому, щоб отримати таке саме міцне волосся як коси з цибулі. Вважалося, що Лука накликає сильні сльози, щоб дівчина «наплакалася» перед вступанням до шлюбу.

Пам’ятні дати 7 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 вересня:

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70 рік – римляни захоплюють і сплюндровують Єрусалим;

1792 рік – перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висаджується в Тамані;

1812 рік – відбувається переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії;

1822 рік – Бразильська імперія оголошує незалежність від Королівства Португалія;

1892 рік – у США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами – в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;

1940 рік – Третій Рейх розпочинає бомбардування Лондона;

1971 рік – у Києві було оголошують про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей.