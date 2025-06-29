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Українські захисники знищили десяток окупантів і танк (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські захисники знищили десяток окупантів і танк (відео)
фото: скриншот з відео

Прикордонники «Феніксу» ліквідували з десяток окупантів

Українські захисники ліквідували окупантів та їх техніку на Харківщині. Відповідне відео показала Держприкордонслужба, інформує «Главком».

«На Харківщині прикордонники «Феніксу» ліквідували з десяток окупантів, уразили укриття, знищили танк, БМП, п'ять транспортних засобів противника», – йдеться у підписі до відео.

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Нагадаємо, українські військові знищують бронетехніку російських загарбників на Покровському напрямку за допомогою мінних загороджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Раніше воїни спецпідрозділу «Кабул 9» ГУР Міноборони за допомогою дронів знищили кілька вантажівок, фургонів, легкових автомобілів і мотоцикл росіян.

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Теги: Держприкордонслужба Харківщина

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